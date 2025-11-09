В 12-м туре чемпионата Франции «Лион» и ПСЖ проведут очную встречу, которая состоится 9 ноября на «Парк Олимпик Лион». Игра начнется в 22:45 мск.

ПСЖ приехал к «Лиону» побеждать. «Парижане» имеют возможность возобновить свое лидерство в турнире. У команды Луиса Энрике есть все шансы, так как «Лион» сейчас не в лучшей своей форме. Тем не менее дома «олимпийцы» играют куда лучше, поэтому легкой прогулки не будет.

ПСЖ выиграл 5 последних матчей против «Лиона». Все эти поединки были богаты на события и «парижанам» ни разу не удалось избежать пропущенных мячей. Будет ли эта игра такой же зрелищной и удастся ли ПСЖ продолжить полосу побед? Об этом узнаем после поединка.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.23.

Букмекеры считают фаворитом ПСЖ, котировки составляют 4.50 и 1.79 соответственно.

Искусственный интеллект считает, что «Лиону» удастся прервать серию «парижан» и добиться ничьи со счетом 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Лион» — ПСЖ смотрите на LiveCup.Run.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.