В 12-м туре чемпионата Франции «Лион» и ПСЖ проведут очную встречу, которая состоится 9 ноября на «Парк Олимпик Лион». Игра начнется в 22:45 мск.
ПСЖ приехал к «Лиону» побеждать. «Парижане» имеют возможность возобновить свое лидерство в турнире. У команды Луиса Энрике есть все шансы, так как «Лион» сейчас не в лучшей своей форме. Тем не менее дома «олимпийцы» играют куда лучше, поэтому легкой прогулки не будет.
ПСЖ выиграл 5 последних матчей против «Лиона». Все эти поединки были богаты на события и «парижанам» ни разу не удалось избежать пропущенных мячей. Будет ли эта игра такой же зрелищной и удастся ли ПСЖ продолжить полосу побед? Об этом узнаем после поединка.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры считают фаворитом ПСЖ, котировки составляют 4.50 и 1.79 соответственно.
- Искусственный интеллект считает, что «Лиону» удастся прервать серию «парижан» и добиться ничьи со счетом 1:1.
Трансляция матча
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.