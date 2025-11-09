Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко высказался о победе своей команды в матче 15-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:0).

Николай Комличенко — нападающий «Локомотива» globallookpress.com

«Количество голевых моментов в чью пользу было? Вот и ответ. Просто мы не реализовали — сами виноваты, что дали повод для таких комментариев. Используй в первом тайме свой момент, было бы полегче. Но это футбол.

Лёхи Батракова не хватало, потому что он один из лидеров команды. Моментов было предостаточно. Старались заменить, чтобы качество не потерялось. Так и получилось — была картинка, моменты, хорошие атаки.

Драка? Нет, всё нормально. Рабочие моменты, всё нормально. Ничего не было с Квеквескири. Мы давно друг друга знаем. Это не повлияло на игру», — передает слова Комличенко Чемпионат.

После этого матча «Локомотив» занимает 4-е место в таблице РПЛ с 30-ю очками в активе. В следующей встрече команда сыграет против «Краснодара» 23-го ноября.