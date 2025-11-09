Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение, что главный тренер «Спартака» Деян Станкович должен уметь держать удар в публичном поле.

Деян Станкович
Деян Станкович globallookpress.com

«Хочу сказать, что Станкович должен держать удар.  Если сейчас абстрагироваться от его тренерского мастерства, потому что в обороне "Спартака" всё равно кавардак, постановки игры нет, особенно в обороне.  Действительно, он не до конца, мне кажется, знает потенциал своих футболистов.  Но он должен в публичном поле держать удар, потому что он пришёл в популярную команду большой страны.  Надо давать себе отчёт, что ты делаешь.  Отрываться на журналистах, рассказывать, что меня не любят, дескать, я иностранец?

Ну у Хиддинка спроси, кого из иностранцев любят, кого нет.  Это всё в пользу бедных и ерунда.  Никто никогда среди любителей футбола и в "Спартаке", если вспомнить Карреру, в паспорт не заглядывал.  Поэтому я хочу пожелать Станковичу держать удар и прекратить заниматься публично-медийной ерундой и быть как плакса временами.  Он в общем производит впечатление нормального мужика, но плаксой быть не надо.  Брать пример с меня и идти вперёд!  » — сказал Губерниев «Чемпионату».