Испанский клуб «Леванте» отклонил предложение московского ЦСКА о трансфере 22-летнего камерунского нападающего Карла Эдуарда Этта Эйонга.

Карл Эдуард Этта Эйонг
Карл Эдуард Этта Эйонг globallookpress.com

Как пишет журналист Бен Якобс, московский клуб был готов заплатить за футболиста 30 миллионов евро и предложить ему высокую зарплату, однако «Леванте» не проявил интереса к продаже, а сам игрок не выразил желания переходить в Российскую Премьер-лигу.

Ранее сообщалось о заинтересованности в Этта Эйонге таких топ-клубов, как «Барселона», «Реал Мадрид», а также английских «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».  В текущем сезоне камерунский форвард сыграл девять матчей за «Леванте», забил пять голов и сделал одну результативную передачу.