Испанский клуб «Леванте» отклонил предложение московского ЦСКА о трансфере 22-летнего камерунского нападающего Карла Эдуарда Этта Эйонга.

Карл Эдуард Этта Эйонг globallookpress.com

Как пишет журналист Бен Якобс, московский клуб был готов заплатить за футболиста 30 миллионов евро и предложить ему высокую зарплату, однако «Леванте» не проявил интереса к продаже, а сам игрок не выразил желания переходить в Российскую Премьер-лигу.

Ранее сообщалось о заинтересованности в Этта Эйонге таких топ-клубов, как «Барселона», «Реал Мадрид», а также английских «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал». В текущем сезоне камерунский форвард сыграл девять матчей за «Леванте», забил пять голов и сделал одну результативную передачу.