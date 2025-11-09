Капитан московского «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал, как обстоит дело с его новым контрактом с железнодорожниками.

Дмитрий Баринов globallookpress.com

«Сегодня должны быть новости о новом контракте», — сказал Баринов «Матч ТВ».

Нынешнее соглашение 29-летнего опорника с «Локомотивом» истекает летом 2026 года и пока стороны не могут договориться о его продлении.

Баринов является воспитанником «Локомотива» и всю свою карьеру провел в этом клубе. Всего он сыграл за команду 271 матч, забил 12 мячей и сделал 26 голевых передач. За сборную России полузащитник сыграл 23 встречи. На портале Transfermarkt Баринов сейчас оценивается в 9 млн евро.