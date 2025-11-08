Гранит Джака — дирижёр сенсации, Баллара и Бробби — авторы голов, которые остановили лидера чемпионата. «Арсенал» впервые с сентября пропустил, а вместе с этим упустил два очка и рекорд.

Результат матча Сандерленд Сандерленд 2:2 Арсенал Лондон Лондон 0:1 Маттис Аблин 4' Сандерленд: Мори Дио, Лоик Него ( Годсон Кьереме 79' ), Аруна Санганте, Готье Льорис, Янис Зуаи, Аюму Сэко, Абдулайе Туре, Рассул Ндиайе ( Юнес Намли 79' ), Ясин Кехта ( Фоде Дукуре 63' ), Феликс Мамбимби ( Реда Хадра 63' ), Исса Сумаре Арсенал Лондон: Патрик Карльгрен, Джуниор Мванга, Тилель Тати, Чидози Авазим, Кельвен Амьен-Аду, Демен Ассумани ( Bahmed Deuff 59' ), Квон Хек-Кю, Луи Леру, Маттис Аблин, Юссеф Эль-Араби ( Яссин Бенхаттаб 71' ), Баэреба Гирасси ( Мостафа Мохамед 71' ) Жёлтые карточки: Лоик Него 27', Ясин Кехта 40' — Маттис Аблин 22', Тилель Тати 78'

Статистика матча 3 Удары в створ 1 6 Удары мимо 0 61 Владение мячом 39 4 Угловые удары 3 4 Офсайды 3 12 Фолы 11

Путь на север Англии в этом сезоне уже однажды стоил «Арсеналу» спокойствия. В сентябре на «Сент-Джеймс Парк» серия сухих матчей оборвалась на последних минутах. Осенью — снова нервы. На «Стэдиум оф Лайт» команда Микеля Артеты приехала в статусе безусловного лидера Премьер-лиги, с серией из десяти побед и восьми «сухих» игр подряд. Но именно здесь, под красно-белыми трибунами «Сандерленда», оборвалась идеальная статистика — и вместе с ней привычная уверенность.

«Сандерленд» — «Арсенал» globallookpress.com

Хозяева, вдохновлённые своим капитаном Гранитом Джакой, не выглядели скромным новичком. Они играли смело, цеплялись за каждый мяч и заставляли гостей отвечать на физический вызов. Джака, ещё недавно символ «Арсенала», теперь задавал тон против него — останавливал атаки, спорил с арбитром, командовал центром поля. Именно вокруг его уверенности строился весь замысел Режиса Ле Бри.

«Арсенал» проснулся поздно

Проблемы гостей обозначились ещё в дебюте. Из-за травм Артета снова оставил на трибуне почти всю атаку. Без Габриэла Жезуса, Эдегора, Хаверца, Дьёкереша и Мартинелли «Арсенал» играл осторожно, часто через фланги, но без привычной остроты. А к середине тайма случилось то, чего команда не видела больше 800 минут. После навеса со стандарта и серии рикошетов Дэн Баллард, воспитанник лондонского клуба, выдержал борьбу с Райсом и вколотил мяч под перекладину. Это был первый пропущенный гол «канониров» за два месяца — и первый повод для шума на трибунах.

Гол Дэна Балларда globallookpress.com

После пропущенного «Арсенал» долго не мог найти ритм. Сака и Троссард откатывались вглубь, чтобы хотя бы коснуться мяча, Мерино метался между линиями, но связности не было. Только после перерыва команда Артеты наконец обрела движение, по которому её обычно узнают.

Решающим стал эпизод на 54-й минуте: Райс перехватил передачу Ле Фе в центре поля, мяч прошёл через Эзе и Мерино, а Букайо Сака пробил в ближний угол — 1:1. И после этого «Арсенал» прибавил во всём.

Гол Букайо Сака globallookpress.com

Субименди попал в перекладину, Калафьори начал активно подниматься по флангу, а через десять минут всё перевернул Леандро Троссард. Его удар с дуги штрафной — фирменное движение бельгийца, молниеносный замах и мяч под самую «девятку». Лондонцы повели 2:1 и, казалось, спокойно доведут всё до логического конца.

Леандро Троссард globallookpress.com

«Сандерленд» не сдаётся

Но нынешний «Сандерленд» уже не похож на команду, которая раньше покорно жила внизу таблицы. Ле Бри выстроил стиль, где энергия и упорство превращаются в систему. Команда сыграла снова по-своему. Ближе к финалу насытила штрафную, начала бомбить навесами, цепляться за отскоки, выводить Райю из равновесия.

На 4-й добавленной минуте сценарий сработал, и сработал идеально. После верховой борьбы Балларда мяч отскочил в центр, Брайан Бробби поймал его спиной к воротам, развернулся и акробатическим движением вколотил в сетку. Гул трибун был оглушительным — это уже пятый гол «Сандерленда» после 90-й минуты в сезоне. В оставшиеся секунды Райя спас гостей после ещё одного навеса, а Баллард бросился под удар Мерино и не позволил бывшему клубу отыграться. Финальный свисток застал «Арсенал» в растерянности, а стадион — в экстазе.

Гол Брайана Бробби globallookpress.com

Тактика, характер и закономерность

Артета после матча признал: оба пропущенных мяча — из одних и тех же ситуаций. Длинный розыгрыш, борьба, подбор, хаос. Именно в таком стиле «Сандерленд» и зарабатывает очки в Премьер-лиге. Команда Ле Бри — самая надёжная из новичков последнего десятилетия. В одиннадцати турах всего два поражения и минимум ошибок в обороне. Против «Арсенала» она не играла лучше, но не выключилась до последней секунды и выгрызла ничью.

А у лондонцев в этих девяносто минутах проявились обе стороны их чемпионской натуры. Реакция, скорость, качество в атаке — и одновременно хрупкость под давлением, когда перестаёт работать контроль. Отсутствие скамейки и физическая усталость под конец сделали своё.

«Арсенал» остался лидером и всё ещё выглядит фаворитом гонки, но эта ничья — тревожный сигнал, уж слишком легко соперник разрушил идеальную серию. Для Артеты это напоминание, что титулы берутся не только классом, но и концентрацией в каждой секунде.