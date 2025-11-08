Стали известны стартовые составы на игру 15-го тура российской Премьер-лиги между «Пари НН» и казанским «Рубином».
«Пари НН»: Никита Медведев (вратарь, капитан), Ярослав Крашевский, Свен Карич, Максим Шнапцев, Эдгардо Фаринья, Алекс Сарфо, Андрей Ивлев, Даниил Лесовой, Никита Ермаков, Олакунле Олусегун, Хуан Боселли.
«Рубин»: Евгений Ставер (вратарь), Никита Лобов, Егор Тесленко, Илья Рожков, Дмитрий Кабутов, Андерсон Арройо, Велдин Ходжа, Угочукву Иву, Далер Кузяев, Дардан Шабанхаджай, Мирлинд Даку.
Игра пройдет на на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде и начнется 16:30 (мск). Прогноз на эту встречу можно посмотреть по ссылке.