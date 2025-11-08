Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский высказался о ничейном результате своей команды в матче 15-го тура РПЛ против «Рубина»(0:0).

Алексей Шпилевский — главный тренер «Пари НН» globallookpress.com

«Результатом, конечно, недовольны. Хотел бы поблагодарить ребят, выполнили то, что задумали, показали хорошую реакцию.

Объективно, мы были ближе к победе, но к сожалению, чего‑то всегда не хватает. Нападающего не хватает с первого дня моей работы здесь. Были и другие факторы сегодня.

Первый гол… Я не знаю, какой там офсайд был. То же самое про пенальти, который не дали. Не хочется комментировать, потому что потом опять буду эмоционировать.

Хотел бы поблагодарить ребят за их самоотдачу. За то, как они в нелегкой ситуации отдаются и не теряют веру», — сказал Шпилевский «Матч ТВ».

После этого матча «Пари НН» занимает последнее 16-е место в таблице РПЛ с 8-ю очками в активе. В следующем поединке нижегородцы сыграют против «Зенита» 23-го ноября.