В матче 12-го тура чемпионата Франции «Ренн» на выезде обыграл «Париж» со счетом 1:0.
Единственный гол на 81-й минуте встречи забил Бреел Эмболо, которому ассистировал Валентин Ронжье.
Результат матча
ПарижПариж0:1РеннРенн
0:1 Брил Эмболо 81'
Париж: Обед Нкамбадио, Самир Шерги, Мустафа Мбов, Отавио, Тибо де Смет (Венсан Маршетти 87'), Максим Лопес, Адама Камара (Нуа Дико 87'), Пьерр Лис-Мелу (Туомас Оллила 86'), Илан Кеббаль, Жан-Филипп Крассо (Виллем Геббельс 73'), Моузес Саймон (Матьё Кафаро 80')
Ренн: Брис Самба, Лилиан Брассье, Жереми Жаке, Антони Руо, Джауи Сиссе (Брил Эмболо 66'), Валентин Ронжье, Махди Камара, Мохамед Кадер Мейте (Людовик Блас 66'), Эстебан Леполь (Секо Фофана 83'), Муса Аль-Тамари (Пшемыслав Франковски 90'), Кентен Мерлен
Жёлтые карточки: Тибо де Смет 57', Максим Лопес 79', Отавио 90+4', Илан Кеббаль 90+6' — Махди Камара 74', Антони Руо 90+2'
Заработанные три очка позволили «Ренну» набрать 18 баллов и подняться на 8-е место в турнирной таблице Лиги 1. У «Парижа» осталось 14 очков и 11-я строчка.