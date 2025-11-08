В матче 12-го тура чемпионата Франции «Ренн» на выезде обыграл «Париж» со счетом 1:0.

Единственный гол на 81-й минуте встречи забил Бреел Эмболо, которому ассистировал Валентин Ронжье.

Результат матча

ПарижПарижПариж0:1РеннРеннРенн
0:1 Брил Эмболо 81'
Париж:  Обед Нкамбадио,  Самир Шерги,  Мустафа Мбов,  Отавио,  Тибо де Смет (Венсан Маршетти 87'),  Максим Лопес,  Адама Камара (Нуа Дико 87'),  Пьерр Лис-Мелу (Туомас Оллила 86'),  Илан Кеббаль,  Жан-Филипп Крассо (Виллем Геббельс 73'),  Моузес Саймон (Матьё Кафаро 80')
Ренн:  Брис Самба,  Лилиан Брассье,  Жереми Жаке,  Антони Руо,  Джауи Сиссе (Брил Эмболо 66'),  Валентин Ронжье,  Махди Камара,  Мохамед Кадер Мейте (Людовик Блас 66'),  Эстебан Леполь (Секо Фофана 83'),  Муса Аль-Тамари (Пшемыслав Франковски 90'),  Кентен Мерлен
Жёлтые карточки:  Тибо де Смет 57',  Максим Лопес 79',  Отавио 90+4',  Илан Кеббаль 90+6'  —  Махди Камара 74',  Антони Руо 90+2'

Заработанные три очка позволили «Ренну» набрать 18 баллов и подняться на 8-е место в турнирной таблице Лиги 1.  У «Парижа» осталось 14 очков и 11-я строчка.