прогноз на матч Лиги 1, ставка за 2.97

7 ноября в 12-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Париж» и «Ренн». Начало игры — в 22:45 мск.

«Париж»

Турнирное положение: Парижане ходят в середняках лиги. Команда находится на 11 месте турнирной таблицы.

При этом «Париж» на 6 очков отстает от зоны еврокубков. А вот отличилась команда 18 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Парижане переиграли «Монако» (1:0).

До того команда не уступила «Лиону» (3:3). А вот поединок с «Нантом» завершился досадной коллизией (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Париж» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: Парижане крепки, вот только стабильностью не отличаются. А вот состав команды по именам выглядит довольно выгодно.

Причем «Париж» не уступил в 2 своих последних поединках. Да и Илан Кеббаль успел отличиться уже 5 голами в чемпионате.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Парижане намерены закрепиться в середняках лиги.

«Ренн»

Турнирное положение: Бретонцы текущий чемпионат проводят не столь продуктивно. Команда ныне пребывает на 10 строчке турнирной таблицы.

Причем «Ренн» на 5 очков отстает от заветной первой шестерки. Команда отличилась 18 забитыми мячами при 17 пропущенных.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Бретонцы уверенно переиграли «Страсбург» (4:1).

До того команда не сумела одолеть «Тулузу» (2:2). А вот чуть ранее она была бита крепкой «Ниццей» (1:2).

При этом «Ренн» в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Бретонцы намерены побороться за попадание в еврокубки. Вот только в среднем команда пропускает чаще гола за матч.

При этом «Ренн» относительно неплохо выглядит в плане реализации. Да и Эстебан Леполь отличился уже 7 голами в чемпионате.

Команда на нынешнем отрезке выглядит довольно симпатично. Бретонцы не проигрывают два матча кряду.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Команда явно воспользуется проблемами в обороне соперника.

Статистика для ставок

Парижане в среднем пропускают фактически 2 мяча за матч

Обе команды в среднем забивают чаще гола за матч

И те, и другие не проигрывают 2 матча подряд

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Париж» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.76, а победа оппонента — в скромные 2.97.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.75 и 2.14.

Прогноз: «Ренн» имеет довольно качественный подбор исполнителей, и наверняка во всю прыть понесется в атаку.

Номинальные гости сражаются за выход в еврокубки, да и «Париж» пропускает довольно часто.

2.97 П2 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.97 на матч «Париж» — «Ренн» принесёт чистый выигрыш 1970₽, общая выплата — 2970₽

Ставка: Победа «Ренна» за 2.97.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.

2.82 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.82 на матч «Париж» — «Ренн» принесёт чистый выигрыш 1820₽, общая выплата — 2820₽

Ставка: ТБ 3.5 за 2.82