Завершились два матча 11-го тура итальянской Серии А.
В одной из встреч «Лечче» сыграл вничью с «Вероной» (0:0).
За весь матч хозяева нанесли 6 ударов в створ ворот и подали 7 угловых. «Верона» дважды угрожала воротам соперника и 2 раза попала в оффсайд.
Результат матча
ЛеччеЛечче0:0ВеронаВерона
Лечче: Владимиро Фальконе, Данило Филипе Мело Вейга, Тьягу Габриел, Антонино Галло, Киалонда Гаспар, Лассана Кулибали, Юльбер Рамадани, Медон Бериша (Мохамед Каба 86'), Тете Моренте (Франческо Камарда 66'), Никола Штулич (Сантьяго Пьеротти 66'), Ламек Банда (Риккардо Соттиль 77')
Верона: Лоренцо Монтипо, Домагой Брадарич (Мартин Фресе 74'), Николас Валентини, Виктор Нельссон, Армель Белла-Котчап, Абдау Харрауи (Антуан Бернед 55'), Роберто Гальярдини, Жан-Даниэль Акпа, Гифт Орбан (Шейх Няьссе 86'), Giovane Santana do Nascimento, Rafik Belghali
Жёлтые карточки: Лассана Кулибали 40' — Жан-Даниэль Акпа 31', Николас Валентини 43', Домагой Брадарич 54', Мартин Фресе 90+3'
После этого матча «Лечче» занимает 15-е место в таблице Серии А с 10-ю очками в активе. «Верона» — на 19-й позиции (6).
В параллельном матче «Комо» и «Кальяри» поделили очки (0:0).
Хозяева нанесли 5 ударов в стров ворот и 2 раза заброкировали удар. «Кальяри» провел 22 штрафных и не подал ни одного углового.
«Комо» располагается на 7-й позиции с 18-ю баллами, а «Кальяри» — на 14-й строчке (10).