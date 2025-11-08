Завершились два матча 11-го тура итальянской Серии А.

Фрагмент матча «Лечче» — «Верона» globallookpress.com

В одной из встреч «Лечче» сыграл вничью с «Вероной» (0:0).

За весь матч хозяева нанесли 6 ударов в створ ворот и подали 7 угловых. «Верона» дважды угрожала воротам соперника и 2 раза попала в оффсайд.

Результат матча Лечче Лечче 0:0 Верона Верона Лечче: Владимиро Фальконе, Данило Филипе Мело Вейга, Тьягу Габриел, Антонино Галло, Киалонда Гаспар, Лассана Кулибали, Юльбер Рамадани, Медон Бериша ( Мохамед Каба 86' ), Тете Моренте ( Франческо Камарда 66' ), Никола Штулич ( Сантьяго Пьеротти 66' ), Ламек Банда ( Риккардо Соттиль 77' ) Верона: Лоренцо Монтипо, Домагой Брадарич ( Мартин Фресе 74' ), Николас Валентини, Виктор Нельссон, Армель Белла-Котчап, Абдау Харрауи ( Антуан Бернед 55' ), Роберто Гальярдини, Жан-Даниэль Акпа, Гифт Орбан ( Шейх Няьссе 86' ), Giovane Santana do Nascimento, Rafik Belghali Жёлтые карточки: Лассана Кулибали 40' — Жан-Даниэль Акпа 31', Николас Валентини 43', Домагой Брадарич 54', Мартин Фресе 90+3'

Статистика матча 6 Удары в створ 2 1 Удары мимо 2 59 Владение мячом 41 7 Угловые удары 2 2 Офсайды 2 10 Фолы 18

После этого матча «Лечче» занимает 15-е место в таблице Серии А с 10-ю очками в активе. «Верона» — на 19-й позиции (6).

В параллельном матче «Комо» и «Кальяри» поделили очки (0:0).

Хозяева нанесли 5 ударов в стров ворот и 2 раза заброкировали удар. «Кальяри» провел 22 штрафных и не подал ни одного углового.

«Комо» располагается на 7-й позиции с 18-ю баллами, а «Кальяри» — на 14-й строчке (10).