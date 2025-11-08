прогноз на матч Серии A, ставка за 2.78

8 ноября в 11-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Лечче» и «Верона». Начало игры — в 17:00 мск.

«Лечче»

Турнирное положение: «Волки» сражаются за выживание. Команда находится на 15 месте турнирной таблицы.

При этом «Лечче» в 10 матчах набрал лишь 9 зачетных баллов. В них команда отличилась всего 8 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Волки» одолели «Фиорентину» (1:0).

До того команда была бита «Наполи» (0:1). Да и поединок с «Удинезе» завершился неудачей (2:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда разжилась 2 победами. В этих поединках «Лечче» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Волки» нынче выглядят бледновато. Команда в среднем забивает реже гола за матч.

Причем «Лечче» традиционно неудачно противостоит «Вероне». В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при двух коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда явно постарается как можно скорее отдалиться от опасной зоны.

«Верона»

Турнирное положение: «Мастифы» привычно бьются за выживание. Команда пребывает на 19 строчке турнирной таблицы.

Причем «Верона» набрала лишь 5 очков в десяти турах текущего чемпионата. Команда отличилась лишь 6 забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Мастифы» уступили «Интеру» (1:2).

До того команда потерпела поражение от «Комо» (1:3). А вот чуть ранее она расписала паритет с «Кальяри» (2:2).

При этом «Верона» в 5 своих последних поединках добыла лишь 2 ничьих. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Мастифы» не преуспевают в плане реализации. Да и не побеждает команда уже больше 3 месяцев.

При этом «Верона» в среднем пропускает чаще гола за матч. Да и в двух своих последних поединках команда не разжилась очками.

Команда нынче выглядит откровенно убого. Плюс «волков» она не может обыграть уже полтора года.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Мастифы» постараются найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

«Мастифы» не побеждают уже более 3 месяцев

«Верона» уступила в 2 своих последних матчах

Обе команды в среднем забивают реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лечче» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.78. Ничья оценена в 2.94, а победа оппонента — в скромные 2.96.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.63 и 1.50.

Прогноз: «Лечче» постарается отдалиться от зоны вылета, и уж точно активно понесётся в атаку.

Номинальные хозяева способны прибавить, и явно поднатореют в плане реализации.

Ставка: Победа «Лечче» за 2.78.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.63