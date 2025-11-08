Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн оценил свою текущую форму в сезоне.

Эрлинг Холанн globallookpress.com

«Мне кажется, что я сейчас в лучшей форме. Никогда еще я не чувствовал себя лучше, чем сейчас. Начало сезона было хорошим, и я чувствую себя действительно хорошо. Чтобы сохранять ясность мысли, мне нужно сохранять оптимизм. Главное — оставаться в тонусе и сохранять баланс», — цитирует Холанда Daily Mail.

В этом сезоне норвежец сыграл за «Манчестер Сити» 14 матчей во всех турнирах, где забил 18 голов и отдал одну результативную передачу.