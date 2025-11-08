Завершились два матча 11-го тура АПЛ.
«Эвертон» дома разобрался с «Фулхэмом» со счетом 2:0.
На 45+4-й минуте счет открыл Идрисса Гейе с передачи Тима Ироегбунама.
Второй гол на счету защитника Майкла Кина, отличившегося на 81-й минуте.
«Эвертон» с 15 очками поднялся на 11-е место в таблице АПЛ, «Фулхэм» (11) — 15-й.
«Вест Хэм» сломил сопротивление «Бернли»- 3:2.
Голы в составе молотобойцев забивали Каллум Уилсон (44-я), Томаш Соучек (77-я) и Кайл Уокер-Питерс (87-я).
За «Бернли» отличились Зиан Флемминг (35-я) и Джош Каллен (90+7-я).
Результат матча
Вест ХэмЛондон3:2БёрнлиБёрнли
0:1 Зиан Флемминг 35' 1:1 Каллум Уилсон 44' 2:1 Tomas Soucek 77' 3:1 Кайл Уолкер-Питерс 87'
Вест Хэм: Альфонс Ареола, Аарон Ван-Биссака, Макс Килман, Жан-Клер Тодибо, Матеуш Фернандеш, Фредди Поттс (Tomas Soucek 62'), Лукас Пакета (Кайл Уолкер-Питерс 83'), Джаррод Боуэн, Каллум Уилсон (Сунгуту Магасса 71'), Крисенсио Саммервилл (Игор Жулио 83'), Malick Diouf
Бёрнли: Мартин Дубравка, Квилиндсхи Хартман (Маркус Эдвардс 81'), Аксель Туанзебе, Максим Эстеве, Кайл Уолкер, Зиан Флемминг (Ханнибал Межбри 71'), Флорентину Луиш, Джош Каллен, Лесли Угочукву (Армандо Броя 71'), Джейдон Энтони (Лукас Пирес 81'), Лум Чауна (Якоб Бруун Ларсен 67')
Жёлтые карточки: Лукас Пакета 25', Матеуш Фернандеш 90+6' — Зиан Флемминг 55', Кайл Уолкер 86'
«Бернли» теперь на 17-й строчке с 10 очками, «Вест Хэм» с тем же количеством очков строчкой ниже.