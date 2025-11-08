«Бернли» теперь на 17-й строчке с 10 очками, «Вест Хэм» с тем же количеством очков строчкой ниже.

За «Бернли» отличились Зиан Флемминг (35-я) и Джош Каллен (90+7-я).

Голы в составе молотобойцев забивали Каллум Уилсон (44-я), Томаш Соучек (77-я) и Кайл Уокер-Питерс (87-я).

«Эвертон» с 15 очками поднялся на 11-е место в таблице АПЛ, «Фулхэм» (11) — 15-й.

Второй гол на счету защитника Майкла Кина , отличившегося на 81-й минуте.

На 45+4-й минуте счет открыл Идрисса Гейе с передачи Тима Ироегбунама.

«Эвертон» дома разобрался с «Фулхэмом» со счетом 2:0.

