прогноз на матч АПЛ, ставка за 1.95

«Вест Хэм» встретится с «Бернли» в рамках 11-го тура английской Премьер-лиги. Поединок пройдет 8 ноября и начнется в 18:00 мск.

«Вест Хэм»

Турнирное положение: «Вест Хэм» в таблице АПЛ находится на 18-м месте. У команды 7 очков по итогам 10 матчей.

«Вест Хэм» одержал две победы, один раз сыграл вничью и потерпел 7 поражений. Разница мячей составляет 10-21.

Последние матчи: «Вест Хэм» в ноябре уже порадовал поклонников победой. «Молотобойцы» дома одолели «Ньюкасл» со счетом 3:1.

В октябре «Вест Хэм» потерпел три поражения. Команда уступила «Арсеналу» (0:2), «Брентфорду» (0:2) и «Лидсу» (1:2).

Состояние команды: На прошлой неделе «Вест Хэм» наконец прервал затянувшийся неудачный отрезок и порадовал болельщиков уверенной игрой — это также стала первой победой команды под руководством Нуну Эшпириту Санту. В 10-м туре АПЛ «молотобойцы» принимали «Ньюкасл», который ранее заметно прибавил и поднялся в таблице. Лондонцы начали матч, уступая в счете, но сумели переломить ход игры и выиграть 3:1. Голами отметились Лукас Пакета и Томаш Соучек, а также был зафиксирован автогол Свена Ботмана.

Основная проблема команды — игра в обороне: 21 пропущенный гол за 10 матчей. В атаке лондонцы забивают в среднем по одному мячу за игру, а средний показатель владения составляет 45,9%.

«Бернли»

Турнирное положение: В таблице чемпионата Англии «Бернли» располагается на 17-й строчке. У клуба 10 набранных очков.

«Бернли» одержал три победы, один раз сыграл вничью и 6 раз проиграл. Команда забила 12 голов и пропустил 19 мячей.

Последние матчи: «Бернли» начал текущий месяц с поражения. 1 ноября команда дома уступила лондонскому «Арсеналу» со счетом 0:2.

В октябре «Бернли» из трех матчей выиграл два. Клубу удалось взять верх над «Лидсом» (2:0) и «Вулверхэмптоном» (3:2). Также в прошедшем месяце было поражение от «Астон Виллы» (1:2).

Состояние команды: «Бернли» в последних турах также начал показывать более стабильную игру. Команда выиграла две из трёх последних встреч.

«Бернли» в таблице располагается на одну строчку выше «Вест Хэма». Команда забила на два гола больше, чем лондонцы, а пропустила на два меньше — 19 против 21. Но показатели владения мячом значительно скромнее — всего 36,5% в среднем за матч.

Статистика для ставок

«Вест Хэм» начал ноябрь с победы над «Ньюкаслом»

«Бернли» 1 ноября дома уступил «Арсеналу» со счетом 0:2

Последний раз команды играли в марте 2024 года. Встреча закончилась вничью 2:2

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Вест Хэма» — 1.95, победа «Бернли» — 3.93, ничья — за 3.56.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.00 и 1.86 соответственно.

Прогноз: «Вест Хэм» находится в зоне вылета. После домашней победы над «Ньюкаслом» команда постарается снова выиграть в родных стенах.

Ставка: победа «Вест Хэма» за 1.95.

Прогноз: еще один прогноз, что команды будут внимательно играть в обороне и не пробьют тотал 2.5 гола.

Ставка: ТМ 2.5 гола за 1.86.