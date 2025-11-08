Главный тренер «Динамо» Махачкала Хасанби Биджиев считает, что в матче с московским ЦСКА (0:1) в рамках 11-го тура его команда заслужила хотя бы одно очко.

Хасанби Биджиев globallookpress.com

«Был хороший матч для зрителей. Играли против одного из лидеров чемпионата. В первом тайме мы действовали удачно в прессинге, во втором создали большое количество моментов, которые надо было реализовывать. В моменте с голом мы должны были сыграть надежнее, он вообще нелогичный, пропускать его необязательно было. Но как по мне, до этого был аут в нашу пользу. Повтор пока не видел. Но VAR должен был посмотреть этот момент.

Нам было тяжело без Глушкова, это была для нас большая потеря. Хотел бы поблагодарить болельщиков, мы не заслужили это поражение», — сказал Биджиев «Матч ТВ».

Сейчас дагестанский клуб идет в таблице РПЛ на 12-м месте с 14 очками. В следующем туре «Динамо» Мх предстоит гостевая встреча с московским «Динамо».