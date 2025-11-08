Наставник «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим поделился ожиданиями от матча с «Тоттенхэмом» в 11-м туре АПЛ.

Рубен Аморим
Рубен Аморим globallookpress.com

«Я думаю, что мы можем выиграть любой матч.  Нужно работать над каждой деталью, чтобы побеждать в каждой игре.  Всё очень плотное — и сверху, и снизу.  Три недели могут всё изменить.  Так и произошло.  Четыре недели назад разговор был совсем другим.  Поэтому сосредоточимся на матче с "Тоттенхэмом".  Мы можем там выиграть?  Я думаю — можем.  Сделаем всё, чтобы победить в следующей игре», — приводит слова Аморима Daily Mail.

Матч 11-го тура английской Премьер-лиги между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед» начнется 8 ноября в 15:30 мск.