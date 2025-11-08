25-летний форвард мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес высказался об интересе со стороны «Барселоны» и «ПСЖ».

Хулиан Альварес globallookpress.com

«Честно говоря, я не знаю. Я вижу, что пишут в соцсетях… В Испании много говорят обо мне и "Барселоне". Когда в прошлом году я подписывал контракт с "Атлетико", тогда тоже активно обсуждали "ПСЖ". Да, руководство парижского клуба действительно контактировало с моим агентом — у них был интерес, но сделка не состоялась. Сейчас я полностью сосредоточен на "Атлетико". Подведём итоги в конце сезона», — цитирует Альвареса France Football.

В нынешнем сезоне Альварес провел 14 матчей за «Атлетико» во всех турнирах, забив 9 голов и сделав 4 голевые передачи.