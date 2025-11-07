Экс-форвард сборной России Руслан Пименов высказался об игре форварда «Динамо» Константина Тюкавина после восстановления от травмы колена.

Константин Тюкавин globallookpress.com

«Самое главное, что у него не пропал навык забивания голов. Страх перед новой травмой, когда боишься рецидива, у него тоже отсутствует. Он идет в борьбу, хорошо восстановился и дальше будет нас радовать», — приводит слова Пименова «Матч ТВ».

Тюкавин вернулся в строй в сентябре, после чего провел 10 встреч за «бело-голубых» во всех турнирах, где отличился тремя голами и двумя результативными передачами.

Форвард был включен в итоговый состав сборной России на ноябрьские матчи со сборными Перу и Чили, которые пройдут 12 и 15 ноября соответственно.