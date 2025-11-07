Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот поделился мыслями о предстоящем матче 11-го тура АПЛ против «Манчестер Сити».

Арне Слот globallookpress.com

«Можно сказать, что "Сити", конечно, играет от себя. Играть там, вдали от дома, — это, пожалуй, одно из самых сложных испытаний за весь сезон, хотя я постоянно говорю о том, как сложно играть с "Брентфордом" или "Кристал Пэлас" на выезде. Каждая выездная игра сложна — как и каждая домашняя, но выездная игра ещё сложнее. Я думаю, что "Сити" это почувствовал в этом сезоне, потому что они проиграли две выездные игры. Мы проиграли три выездных матча. Единственным исключением является "Арсенал", который, возможно, проиграл нам один выездной матч, но в этом сезоне они исключение в этом правиле. Остальные, вероятно, сталкиваются с этим же.

Итак, нас ждёт очень интересная игра, потому что, когда я не работал здесь и был в Голландии, я знал, когда будет матч "Сити" — "Ливерпуль" или "Ливерпуль" — "Сити", и мог с уверенностью сказать, что буду смотреть этот матч по телевизору. Они похожи на "класико", это те немногие игры, которых все ждут, и даже если вы не участвуете в них, то тоже с нетерпением ждёте», — цитирует Слота пресс-служба «Ливерпуля».

Игра между командами состоится 9 ноября в Манчестере на стадионе «Этихад». Начало — в 19:30 по мск.