Завершились три матча 3-го тура общего этапа Лиги конференций.

Фрагмент матча «Райо Вальекано» — «Лех» globallookpress.com

«Райо Вальекано» одержал победу над «Лехом» (3:2).

У гостей отличились Луис Пальма на 11-й минуте и Антони Козубаль на 39-й минуте.

В составе «Райо Вальекано» голы записали на свой счет Иси Паласон на 59-й минуте, Хорхе де Фрутос на 83-й и Альваро Гарсия на 90+4-й минуте.

Результат матча Райо Вальекано Мадрид 3:2 Лех П Познань 0:1 Луис Пальма 11' 0:2 Антони Козубаль 39' 1:2 Иси Паласон 59' 2:2 Хорхе де Фрутос 83' 3:2 Альваро Гарсия 90+4' Райо Вальекано: Аугусто Баталья, Иван Балью ( Андрей Рациу 55' ), Флорьян Лежён, Альфонсо Эспино, Пате Сисс, Оскар Валентин, Херард Гумбау ( Иси Паласон 55' ), Фран Перес ( Хорхе де Фрутос 80' ), Альваро Гарсия, Оскар Трехо ( Педро Диас 55' ), Серхио Камельо ( Александр Алемао 55' ) Лех П: Бартош Мрозек, Михал Гургуль, Антонио Милич, Жоэл Виейра Перейра, Луис Пальма ( Филип Ягелло 71' ), Лео Бенгтссон ( Таофик Исмахил 60' ), Антони Козубаль, Тимоти Оума, Матеуш Скшипчак, Микаэль Исхак ( Yannick Agnero 60' ), Пабло Родригес ( Корнель Лисман 59' ) Жёлтые карточки: Оскар Трехо 10', Пате Сисс 25', Оскар Валентин 56', Альваро Гарсия 90+1' — Бартош Мрозек 76'

Статистика матча 6 Удары в створ 3 12 Удары мимо 2 66 Владение мячом 34 7 Угловые удары 6 0 Офсайды 2 8 Фолы 1

«Райо Вальекано» располагается на 6-й позиции в таблице с 7-ю очками в активе. «Лех» — на 23-й строчке (3).

«Университатя» обыграл «Рапид» со счетом 1:0.

Единственный гол у гостей в этом матче забил Александр Романчук на 37-й минуте.

«Университатя» занимает 20-е место в таблице с 4 очками в активе. «Рапид» — на 36-й позиции без набранных баллов.

«Лозанна» сыграла вничью с «Омонией» со счетом 1:1.

В составе кипрской команды отличился Ангелос Неофиту на 34-й минуте. Спустя 6 минут «Лозанна» сумела сравнять счет благодаря голу Тео Бэра.

«Омония» располагается на 29-й позиции (2 очка), а «Лозанна» — на 5-й строчке (7 баллов).