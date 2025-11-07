Завершились три матча 3-го тура общего этапа Лиги конференций.
«Райо Вальекано» одержал победу над «Лехом» (3:2).
У гостей отличились Луис Пальма на 11-й минуте и Антони Козубаль на 39-й минуте.
В составе «Райо Вальекано» голы записали на свой счет Иси Паласон на 59-й минуте, Хорхе де Фрутос на 83-й и Альваро Гарсия на 90+4-й минуте.
Результат матча
«Райо Вальекано» располагается на 6-й позиции в таблице с 7-ю очками в активе. «Лех» — на 23-й строчке (3).
«Университатя» обыграл «Рапид» со счетом 1:0.
Единственный гол у гостей в этом матче забил Александр Романчук на 37-й минуте.
«Университатя» занимает 20-е место в таблице с 4 очками в активе. «Рапид» — на 36-й позиции без набранных баллов.
«Лозанна» сыграла вничью с «Омонией» со счетом 1:1.
В составе кипрской команды отличился Ангелос Неофиту на 34-й минуте. Спустя 6 минут «Лозанна» сумела сравнять счет благодаря голу Тео Бэра.
«Омония» располагается на 29-й позиции (2 очка), а «Лозанна» — на 5-й строчке (7 баллов).