Завершились три матча 3-го тура общего этапа Лиги конференций.

Фрагмент матча «Райо Вальекано» — «Лех»
Фрагмент матча «Райо Вальекано» — «Лех» globallookpress.com

«Райо Вальекано» одержал победу над «Лехом» (3:2).

У гостей отличились Луис Пальма на 11-й минуте и Антони Козубаль на 39-й минуте.

В составе «Райо Вальекано» голы записали на свой счет Иси Паласон на 59-й минуте, Хорхе де Фрутос на 83-й и Альваро Гарсия на 90+4-й минуте.

Результат матча

Райо ВальеканоМадридРайо Вальекано3:2Лех ПЛех ППознань
0:1 Луис Пальма 11' 0:2 Антони Козубаль 39' 1:2 Иси Паласон 59' 2:2 Хорхе де Фрутос 83' 3:2 Альваро Гарсия 90+4'
Райо Вальекано:  Аугусто Баталья,  Иван Балью (Андрей Рациу 55'),  Флорьян Лежён,  Альфонсо Эспино,  Пате Сисс,  Оскар Валентин,  Херард Гумбау (Иси Паласон 55'),  Фран Перес (Хорхе де Фрутос 80'),  Альваро Гарсия,  Оскар Трехо (Педро Диас 55'),  Серхио Камельо (Александр Алемао 55')
Лех П:  Бартош Мрозек,  Михал Гургуль,  Антонио Милич,  Жоэл Виейра Перейра,  Луис Пальма (Филип Ягелло 71'),  Лео Бенгтссон (Таофик Исмахил 60'),  Антони Козубаль,  Тимоти Оума,  Матеуш Скшипчак,  Микаэль Исхак (Yannick Agnero 60'),  Пабло Родригес (Корнель Лисман 59')
Жёлтые карточки:  Оскар Трехо 10',  Пате Сисс 25',  Оскар Валентин 56',  Альваро Гарсия 90+1'  —  Бартош Мрозек 76'

«Райо Вальекано» располагается на 6-й позиции в таблице с 7-ю очками в активе.  «Лех» — на 23-й строчке (3).

«Университатя» обыграл «Рапид» со счетом 1:0.

Единственный гол у гостей в этом матче забил Александр Романчук на 37-й минуте.

«Университатя» занимает 20-е место в таблице с 4 очками в активе.  «Рапид» — на 36-й позиции без набранных баллов.

«Лозанна» сыграла вничью с «Омонией» со счетом 1:1.

В составе кипрской команды отличился Ангелос Неофиту на 34-й минуте.  Спустя 6 минут «Лозанна» сумела сравнять счет благодаря голу Тео Бэра.

«Омония» располагается на 29-й позиции (2 очка), а «Лозанна» — на 5-й строчке (7 баллов).