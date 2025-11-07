Это была та самая «итальянская» победа на еврокубковом выезде. Минимум суеты, максимум расчёта. На «Айброкс» команда Джан Пьеро Гасперини закрыла вопросы ещё до перерыва и потом повела игру на автопилоте — без риска, но с чувством превосходства в каждом эпизоде.

Результат матча Рейнджерс Глазго 0:2 Рома Рим 0:1 Матиас Соуле 13' 0:2 Лоренцо Пеллегрини 36' Рейнджерс: Джек Батлэнд, Джеймс Тавернье, Джон Сауттар, Нассер Джига, Джейден Мегома ( Тело Асгаард 46' ), Максимилиан Ааронс, Коннор Баррон, Николас Раскин ( Мохаммед Диоманде 61' ), Майки Мур ( Финдли Кертис 81' ), Джеди Гассама ( Данило 61' ), Юссеф Шермити ( Боян Миовски 73' ) Рома: Миле Свилар, Константинос Цимикас ( Девин Ренс 73' ), Зеки Челик ( Уэсли Франса 73' ), Марио Эрмосо, Эван Н'Дика, Джанлука Манчини, Лоренцо Пеллегрини ( Ману Коне 66' ), Матиас Соуле ( Стефан Эль-Шаарави 66' ), Нейл Эль-Айнауи, Бриан Кристанте, Артем Довбик ( Никколо Писилли 86' )

Статистика матча 2 Удары в створ 3 7 Удары мимо 7 40 Владение мячом 60 2 Угловые удары 6 2 Офсайды 3 11 Фолы 17

Хозяева только примерялись к плану Данни Рёля (уплотняться в 5–4–1 без мяча и жалить левым флангом через Гассаму), как «Рома» уже забила. На 13-й минуте угловой Лоренцо Пеллегрини нашёл у ближней штанги Брайана Кристанте, тот щёлкнул мяч дальше, и Матиас Суле из-за спин защитников вколотил с линии вратарской. Разница в росте и в агрессии на «стандарте» стала очевидной сразу — и никуда не делась до конца матча.

Игроки «Ромы» празднуют гол globallookpress.com

Ответ «Рейнджерс» мог прилететь мгновенно — Юссеф Шермиити получил мяч на правом краю после непонимания в обороне гостей, но пробил в сетку с внешней стороны. Дальше — снова «Рома»: Суле проверил Джека Батленда ударом низом, Марио Эрмосо выиграл воздух после корнера.

И уже к 36-й минуте счёт стал комфортным: длинная передача Джанлуки Манчини, приём и пауза Артёма Довбика, мягкая скидка — и Пеллегрини в одно касание кладёт в дальний угол. Всё просто и красиво, как-то даже буднично.

Игроки «Ромы» празднуют гол globallookpress.com

Защита «Ромы» против спешки хозяев

План Рёля, закрыться и выбегать, упирался в дисциплину гостей. «Рома» намеренно «вспахивала» правую бровку, перегружала её Суле и Челиком, а в центре всё перекусывал Кристанте. «Рейнджерс» пытались увести мяч на фланги, опуская Раскина в первую фазу, но каждое продвижение встречалось плотностью и подборами на «вторых мячах». Даже на стандартах у шотландцев как будто не хватало креатива и мощи.

Во второй половине «Рейнджерс» рискнули: Осгор добавил вертикальности, Майки Мур пару раз выстрелил с края штрафной, Шермиити снова выскакивал между линиями, но всё без точности в завершающей фазе. Лучший шанс был как раз у Мура, который покатил рядом с дальней штангой. А после 60-й минуты — почти ничего.

«Рейнджерс» – «Рома» globallookpress.com

«Рома» при этом держала обороты на минимально приемлемом уровне. Довбик продолжал цепляться за мяч и сбрасывать партнёрам. Ещё один острый выпад Суле после скидки украинца разминулся со штангой буквально на несколько сантиметров. А на 70-й гости обязаны были добивать. Навес пошёл по дуге, Костас Цимикас неловко подстроился, превратив удар в удобный наброс — и Зеки Челик с метра угодил в перекладину.

«Айброкс» — тихий, «Рома» — взрослая

К 75-й минуте обычно громкая арена «Айброкса» звучала глухо. Трибуны переключались на баннеры против клубного руководства, а игра становилась больше похожей на управление ресурсами, чем на открытую битву. Гасперини последовательно снял креативную группу, перевёл структуру в более осторожные 3–5–2, докрутил матч без единого нервного отрезка.

Фанатская трибуна «Рейнджерс» перед матчем globallookpress.com

Важно и то, кем «Рома» это сделала. Без Пауло Дибалы, Эвана Фергюсона, Леона Бейли, Анхелиньо. С короткой скамейкой римляне выдали максимально целостный евровыезд. Суле оформил первый гол в еврокубках и в целом провёл взрослый матч, Пеллегрини был капитаном по сути и по цифрам, а Довбик (да, ему всё ещё не хватает гола) показал именно те качества форварда, которые ценит Гасперини. Итальянскому тренеру здесь точно есть, за что зацепиться в плане развития.

Для «Ромы» это вторая победа на выезде в Лиге Европы при двух домашних осечках — парадоксальная, но работающая динамика. Таблица после этого вечера подсушена, гонка за плей-офф снова выглядит реалистично, а впереди — домашний матч с лидирующим «Мидтьюлландом», где можно прервать неприятную серию на «Олимпико».

Календарь и таблица Лиги Европы

«Рейнджерс» — наоборот. Четвёртое подряд поражение в Лиге Европы, рекордная серия неудач в еврокубках и стойкое ощущение команды, которой пока нечего предложить сопернику уровня «Ромы». Были отрезки, когда можно было вернуть интригу, но не было ни качества в финале, ни хладнокровия у своих ворот. И вряд ли вопрос в характере или правильной тактике. Есть ощущение, что команде банально не хватает класса и структурности.