Это была та самая «итальянская» победа на еврокубковом выезде. Минимум суеты, максимум расчёта. На «Айброкс» команда Джан Пьеро Гасперини закрыла вопросы ещё до перерыва и потом повела игру на автопилоте — без риска, но с чувством превосходства в каждом эпизоде.

Результат матча

РейнджерсГлазгоРейнджерс0:2РомаРомаРим
0:1 Матиас Соуле 13' 0:2 Лоренцо Пеллегрини 36'
Рейнджерс:  Джек Батлэнд,  Джеймс Тавернье,  Джон Сауттар,  Нассер Джига,  Джейден Мегома (Тело Асгаард 46'),  Максимилиан Ааронс,  Коннор Баррон,  Николас Раскин (Мохаммед Диоманде 61'),  Майки Мур (Финдли Кертис 81'),  Джеди Гассама (Данило 61'),  Юссеф Шермити (Боян Миовски 73')
Рома:  Миле Свилар,  Константинос Цимикас (Девин Ренс 73'),  Зеки Челик (Уэсли Франса 73'),  Марио Эрмосо,  Эван Н'Дика,  Джанлука Манчини,  Лоренцо Пеллегрини (Ману Коне 66'),  Матиас Соуле (Стефан Эль-Шаарави 66'),  Нейл Эль-Айнауи,  Бриан Кристанте,  Артем Довбик (Никколо Писилли 86')

Хозяева только примерялись к плану Данни Рёля (уплотняться в 5–4–1 без мяча и жалить левым флангом через Гассаму), как «Рома» уже забила.  На 13-й минуте угловой Лоренцо Пеллегрини нашёл у ближней штанги Брайана Кристанте, тот щёлкнул мяч дальше, и Матиас Суле из-за спин защитников вколотил с линии вратарской.  Разница в росте и в агрессии на «стандарте» стала очевидной сразу — и никуда не делась до конца матча.

Игроки «Ромы» празднуют гол
Игроки «Ромы» празднуют гол globallookpress.com

Ответ «Рейнджерс» мог прилететь мгновенно — Юссеф Шермиити получил мяч на правом краю после непонимания в обороне гостей, но пробил в сетку с внешней стороны.  Дальше — снова «Рома»: Суле проверил Джека Батленда ударом низом, Марио Эрмосо выиграл воздух после корнера.

И уже к 36-й минуте счёт стал комфортным: длинная передача Джанлуки Манчини, приём и пауза Артёма Довбика, мягкая скидка — и Пеллегрини в одно касание кладёт в дальний угол.  Всё просто и красиво, как-то даже буднично.

Игроки «Ромы» празднуют гол
Игроки «Ромы» празднуют гол globallookpress.com

Защита «Ромы» против спешки хозяев

План Рёля, закрыться и выбегать, упирался в дисциплину гостей.  «Рома» намеренно «вспахивала» правую бровку, перегружала её Суле и Челиком, а в центре всё перекусывал Кристанте.  «Рейнджерс» пытались увести мяч на фланги, опуская Раскина в первую фазу, но каждое продвижение встречалось плотностью и подборами на «вторых мячах».  Даже на стандартах у шотландцев как будто не хватало креатива и мощи.

Во второй половине «Рейнджерс» рискнули: Осгор добавил вертикальности, Майки Мур пару раз выстрелил с края штрафной, Шермиити снова выскакивал между линиями, но всё без точности в завершающей фазе.  Лучший шанс был как раз у Мура, который покатил рядом с дальней штангой.  А после 60-й минуты — почти ничего.

«Рейнджерс» – «Рома»
«Рейнджерс» – «Рома» globallookpress.com

«Рома» при этом держала обороты на минимально приемлемом уровне.  Довбик продолжал цепляться за мяч и сбрасывать партнёрам.  Ещё один острый выпад Суле после скидки украинца разминулся со штангой буквально на несколько сантиметров.  А на 70-й гости обязаны были добивать.  Навес пошёл по дуге, Костас Цимикас неловко подстроился, превратив удар в удобный наброс — и Зеки Челик с метра угодил в перекладину.

«Айброкс» — тихий, «Рома» — взрослая

К 75-й минуте обычно громкая арена «Айброкса» звучала глухо.  Трибуны переключались на баннеры против клубного руководства, а игра становилась больше похожей на управление ресурсами, чем на открытую битву.  Гасперини последовательно снял креативную группу, перевёл структуру в более осторожные 3–5–2, докрутил матч без единого нервного отрезка.

Фанатская трибуна «Рейнджерс» перед матчем
Фанатская трибуна «Рейнджерс» перед матчем globallookpress.com

Важно и то, кем «Рома» это сделала.  Без Пауло Дибалы, Эвана Фергюсона, Леона Бейли, Анхелиньо.  С короткой скамейкой римляне выдали максимально целостный евровыезд.  Суле оформил первый гол в еврокубках и в целом провёл взрослый матч, Пеллегрини был капитаном по сути и по цифрам, а Довбик (да, ему всё ещё не хватает гола) показал именно те качества форварда, которые ценит Гасперини.  Итальянскому тренеру здесь точно есть, за что зацепиться в плане развития.

Для «Ромы» это вторая победа на выезде в Лиге Европы при двух домашних осечках — парадоксальная, но работающая динамика.  Таблица после этого вечера подсушена, гонка за плей-офф снова выглядит реалистично, а впереди — домашний матч с лидирующим «Мидтьюлландом», где можно прервать неприятную серию на «Олимпико».

«Рейнджерс» — наоборот.  Четвёртое подряд поражение в Лиге Европы, рекордная серия неудач в еврокубках и стойкое ощущение команды, которой пока нечего предложить сопернику уровня «Ромы».  Были отрезки, когда можно было вернуть интригу, но не было ни качества в финале, ни хладнокровия у своих ворот.  И вряд ли вопрос в характере или правильной тактике.  Есть ощущение, что команде банально не хватает класса и структурности.