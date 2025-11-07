Тренерский штаб сборной Аргентины во главе с Лионелем Скалони объявил состав на предстоящий товарищеский матч против национальной команды Анголы.
В заявку вновь вошёл нападающий «Интер Майами» Лионель Месси, несмотря на появлявшиеся ранее слухи о его возможном завершении карьеры в сборной.
Состав сборной Аргентины
Голкиперы: Вальтер Бенитес («Кристал Пэлас», Англия), Херонимо Рульи («Марсель», Франция).
Защитники: Николас Тальяфико («Лион», Франция), Кристиан Ромеро («Тоттенхэм», Англия), Хуан Фойт («Вильярреал», Испания), Маркос Сенеси («Борнмут», Англия), Валентин Барко («Страсбур», Франция).
Полузащитники: Родриго де Пауль («Интер Майами», США), Джовани Ло Сельсо («Бетис», Испания), Алексис Макаллистер («Ливерпуль», Англия), Тиаго Альмада («Атлетико», Испания), Николас Пас, Максимо Перроне (оба — «Комо», Италия), Энцо Фернандес («Челси», Англия).
Нападающие: Лионель Месси («Интер Майами», США), Лаутаро Мартинес («Интер», Италия), Хулиан Альварес, Николас Гонсалес, Джулиано Симеоне (все — «Атлетико», Испания), Хосе Мануэль Лопес («Палмейрас», Бразилия), Хоакин Паникелли («Страсбур», Франция), Джанлука Престианни («Бенфика», Португалия).
Товарищеская встреча Ангола — Аргентина состоится в пятницу, 14 ноября. Начало — в 19:00 мск.
В этом сезоне на счету 38-летнего Месси 38 матчей, 35 забитых мячей и 18 голевых передач. Его новый контракт с «Интер Майами» будет действовать до декабря 2028 года.