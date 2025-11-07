В этом сезоне на счету 38-летнего Месси 38 матчей, 35 забитых мячей и 18 голевых передач. Его новый контракт с «Интер Майами» будет действовать до декабря 2028 года.

Товарищеская встреча Ангола — Аргентина состоится в пятницу, 14 ноября. Начало — в 19:00 мск.

В заявку вновь вошёл нападающий «Интер Майами» Лионель Месси , несмотря на появлявшиеся ранее слухи о его возможном завершении карьеры в сборной.

Тренерский штаб сборной Аргентины во главе с Лионелем Скалони объявил состав на предстоящий товарищеский матч против национальной команды Анголы.

