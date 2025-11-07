Завершились три матча 3-го тура общего этапа Лиги конференций.

В одной из встреч киевское «Динамо» разгромило «Зриньски» со счетом 6:0.

У украинской команды голы записали на свой счет Денис Попов на 21-й минуте, Эдуардо Герреро на 56-й минуте, Владислав Кабаев на 59-й минуте, Виталий Буяльский на 67-й, Андрей Ярмоленко на 78-й и Владислав Блэнуцэ на 83-й минуте.

Результат матча

Динамо ККиевДинамо К6:0ЗриньскиЗриньскиЛига конференций. Этап лиги
1:0 Денис Попов 21' 2:0 Эдуардо Герреро 56' 3:0 Владислав Кабаев 59' 4:0 Виталий Буяльский 67' 5:0 Андрей Ярмоленко 78' 6:0 Vladislav Blanuta 83'
Динамо К:  Руслан Нещерет,  Александр Тымчик,  Денис Попов,  Алиу Тьяре,  Тарас Михавко,  Александр Пихаленок (Николай Шапаренко 71'),  Николай Михайленко,  Виталий Буяльский (Андрей Ярмоленко 67'),  Эдуардо Герреро (Vladislav Blanuta 67'),  Владислав Кабаев (Angel Torres 79'),  Elijah Oluwashola Ogundana (Назар Волошин 46')
Зриньски:  Марин Любич,  Петар Мамич,  Дуе Дуймович,  Илия Машич,  Невен Джурасек (Стефано Сурданович 57'),  Яков Праньич (Мариян Чавар 78'),  Виталие Домашкан (Тайлер Бьюри 57'),  Тони Майич,  Matej Sakota (Лео Микич 86'),  Borna Filipovic (Антонио Иванчич 57'),  Marko Vranjkovic
Жёлтая карточка:  Невен Джурасек 45' (Зриньски)

Киевское «Динамо» располагается на 24-й позиции с 3 очками в активе, а «Зриньски» — на 26-й строчке с тем же количеством баллов.

«Кристал Пэлас» обыграл «Аз Алкмар» со счетом 3:1.

У хозяев дублем отметился Исмаила Сарр, отличившись на 45+4-й и 57-й минутах.  Еще один гол записал на свой счет Максанс Лакруа на 22-й минуте.

Единственный гол у «Аз Алкмара» забил Свен Мейнанс на 55-й минуте.

«Кристал Пэлас» занимает 9-е место в таблице с 6-ю очками в активе, а «Аз Алкмар» — на 27-й строчке (3).

«Линкольн» сыграл вничью с «Риекой» (1:1).

В составе гостей единственный гол забил Тони Фрук на 41-й минуте.  «Линкольн» сумел сравнять счет на 84-й минуте, отличился Кике Гомес.

«Линкольн» после этого матча занимает 22-е место в таблице с 4 очками в активе, а «Риека» — на 18-й строчке (4).