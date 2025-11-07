Завершились три матча 3-го тура общего этапа Лиги конференций.
В одной из встреч киевское «Динамо» разгромило «Зриньски» со счетом 6:0.
У украинской команды голы записали на свой счет Денис Попов на 21-й минуте, Эдуардо Герреро на 56-й минуте, Владислав Кабаев на 59-й минуте, Виталий Буяльский на 67-й, Андрей Ярмоленко на 78-й и Владислав Блэнуцэ на 83-й минуте.
Результат матча
Киевское «Динамо» располагается на 24-й позиции с 3 очками в активе, а «Зриньски» — на 26-й строчке с тем же количеством баллов.
«Кристал Пэлас» обыграл «Аз Алкмар» со счетом 3:1.
У хозяев дублем отметился Исмаила Сарр, отличившись на 45+4-й и 57-й минутах. Еще один гол записал на свой счет Максанс Лакруа на 22-й минуте.
Единственный гол у «Аз Алкмара» забил Свен Мейнанс на 55-й минуте.
«Кристал Пэлас» занимает 9-е место в таблице с 6-ю очками в активе, а «Аз Алкмар» — на 27-й строчке (3).
«Линкольн» сыграл вничью с «Риекой» (1:1).
В составе гостей единственный гол забил Тони Фрук на 41-й минуте. «Линкольн» сумел сравнять счет на 84-й минуте, отличился Кике Гомес.
«Линкольн» после этого матча занимает 22-е место в таблице с 4 очками в активе, а «Риека» — на 18-й строчке (4).