Завершились три матча 3-го тура общего этапа Лиги конференций.

Фрагмент матча «Кристал Пэлас» — «Аз Алкмар» globallookpress.com

В одной из встреч киевское «Динамо» разгромило «Зриньски» со счетом 6:0.

У украинской команды голы записали на свой счет Денис Попов на 21-й минуте, Эдуардо Герреро на 56-й минуте, Владислав Кабаев на 59-й минуте, Виталий Буяльский на 67-й, Андрей Ярмоленко на 78-й и Владислав Блэнуцэ на 83-й минуте.

Результат матча Динамо К Киев 6:0 Зриньски Лига конференций. Этап лиги 1:0 Денис Попов 21' 2:0 Эдуардо Герреро 56' 3:0 Владислав Кабаев 59' 4:0 Виталий Буяльский 67' 5:0 Андрей Ярмоленко 78' 6:0 Vladislav Blanuta 83' Динамо К: Руслан Нещерет, Александр Тымчик, Денис Попов, Алиу Тьяре, Тарас Михавко, Александр Пихаленок ( Николай Шапаренко 71' ), Николай Михайленко, Виталий Буяльский ( Андрей Ярмоленко 67' ), Эдуардо Герреро ( Vladislav Blanuta 67' ), Владислав Кабаев ( Angel Torres 79' ), Elijah Oluwashola Ogundana ( Назар Волошин 46' ) Зриньски: Марин Любич, Петар Мамич, Дуе Дуймович, Илия Машич, Невен Джурасек ( Стефано Сурданович 57' ), Яков Праньич ( Мариян Чавар 78' ), Виталие Домашкан ( Тайлер Бьюри 57' ), Тони Майич, Matej Sakota ( Лео Микич 86' ), Borna Filipovic ( Антонио Иванчич 57' ), Marko Vranjkovic Жёлтая карточка: Невен Джурасек 45' (Зриньски)

Статистика матча 7 Удары в створ 3 2 Удары мимо 3 65 Владение мячом 35 3 Угловые удары 6 5 Офсайды 2 11 Фолы 8

Киевское «Динамо» располагается на 24-й позиции с 3 очками в активе, а «Зриньски» — на 26-й строчке с тем же количеством баллов.

«Кристал Пэлас» обыграл «Аз Алкмар» со счетом 3:1.

У хозяев дублем отметился Исмаила Сарр, отличившись на 45+4-й и 57-й минутах. Еще один гол записал на свой счет Максанс Лакруа на 22-й минуте.

Единственный гол у «Аз Алкмара» забил Свен Мейнанс на 55-й минуте.

«Кристал Пэлас» занимает 9-е место в таблице с 6-ю очками в активе, а «Аз Алкмар» — на 27-й строчке (3).

«Линкольн» сыграл вничью с «Риекой» (1:1).

В составе гостей единственный гол забил Тони Фрук на 41-й минуте. «Линкольн» сумел сравнять счет на 84-й минуте, отличился Кике Гомес.

«Линкольн» после этого матча занимает 22-е место в таблице с 4 очками в активе, а «Риека» — на 18-й строчке (4).