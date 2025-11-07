Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов высказался по поводу слухов об интересе «ПСЖ» к полузащитнику Алексею Батракову.

Алексей Батраков globallookpress.com

В беседе с «Матч ТВ» он отметил, что клуб не получал никаких предложений от французской команды.

«Нет. В клубе ничего нет», — заявил Ульянов.

Ранее сообщалось, что 20-летний Батраков попал в сферу интересов «ПСЖ» и может стать потенциальным трансферной целью парижан будущим летом. Воспитанник «Локомотива» с 2023 года провёл за основную команду 62 матча, забил 29 голов и отдал 14 голевых передач.

В текущем сезоне Батраков возглавляет гонку бомбардиров РПЛ с 10 забитыми мячами. За сборную России полузащитник сыграл восемь встреч и трижды отличился.