Полузащитник московского «Спартака» Жедсон Фернандеш подвел итог матча против «Локомотива»(3:1).

Жедсон Фернандеш globallookpress.com

«Мы никогда не думаем, что какой‑то матч будет простым. Эта игра придаст нам уверенности.

Момент? Не получилось забить. Удалось найти место для пространства, но голкипер хорошо сыграл.

Очень трудно оценивать каждую игру по отдельности. Да, победа важная, учитывая силу соперника», — цитирует Жедсона «Матч ТВ».

Ответная игра между этими командами состоится 26-го ноября на домашнем поле «Локомотива». Начало встречи — в 20:30 по мск.