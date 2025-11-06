Наставник казахстанского «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин высказался о матче 4-го этапа Лиги чемпионов с итальянским «Интером» (1:2).

Рафаэль Уразбахтин
Рафаэль Уразбахтин globallookpress.com

«Мы играли против очень сильного соперника, финалиста Лиги чемпионов прошлого сезона.  Конечно, мы понимали силу соперника.  Старались, как могли, — ребятам большое спасибо.  Большая благодарность им за то, что они выполняли тот матч-план, который мы выбрали и которого придерживались.  Хотя да, где-то вратарь выручал нас.

Команда следовала плану на игру.  Понятно, что были ошибки, но с таким соперником, конечно, ошибки неизбежны.  В целом, конечно, можно этот матч себе занести в актив.  Благодаря таким матчам мы развиваемся.  Благодаря таким матчам мы становимся сильнее и с оптимизмом смотрим в будущее.  Да и надеемся, что победы ещё придут.

Ну и, конечно же, хотелось бы отметить наших болельщиков — большое удивление, конечно, вызвало то, что очень много их было.  Всем им огромное спасибо, большая благодарность.  Я даже слышал их лозунги, что Алма-Ата — столица мира, как у нас в Казахстане наши болельщики кричат.  Это, конечно, очень дорогого стоит — огромное им спасибо.  Всё-таки мы, наверное, для них старались и, кстати, в перерыве об этом сказали ребятам: "Посмотрите, сколько болельщиков присутствует на стадионе, мы должны показывать хорошую игру, самоотдачу".  Ребята — молодцы, а болельщикам огромное спасибо», — приводит слова Уразбахтина официальный сайт УЕФА.