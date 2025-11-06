Завершились очередные два матча 2-го тура на групповом этапе юношеского чемпионата мира.
Португалия разгромила Марокко в квартете В со счетом 6:0.
Дублями в этой встрече отметились Жозе Нету (46-я, 60-я) и Матеуш Миде (29-я, 44-я с пенальти), также отличились Жоау Арагао (20-я), Анисио Кабрал (22-я).
У Португалии теперь 6 очков после 2 матчей, Марокко уступила в обеих встречах.
В группе А Боливия потерпела разгромное поражение от Италии- 0:3
Голы на счету Симоне Лонтани (34-я), Самуэле Инасио (38-я) и Дестини Элимогале (54-я).
Италия уверенно лидирует с 6 очками в этом квартете, а Боливия проиграла обе игры.