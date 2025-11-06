Италия уверенно лидирует с 6 очками в этом квартете, а Боливия проиграла обе игры.

Голы на счету Симоне Лонтани (34-я), Самуэле Инасио (38-я) и Дестини Элимогале (54-я).

В группе А Боливия потерпела разгромное поражение от Италии - 0:3

У Португалии теперь 6 очков после 2 матчей, Марокко уступила в обеих встречах.

Дублями в этой встрече отметились Жозе Нету (46-я, 60-я) и Матеуш Миде (29-я, 44-я с пенальти), также отличились Жоау Арагао (20-я), Анисио Кабрал (22-я).

Португалия разгромила Марокко в квартете В со счетом 6:0.

Завершились очередные два матча 2-го тура на групповом этапе юношеского чемпионата мира.

Футбол•Сегодня 13:58 Дезире Дуэ — новый Golden Boy. Почему Италия снова осталась ни с чем

Футбол•29/10/2025 14:09 Спираль ошибок: как «Ювентус» сам загнал себя в кризис

Футбол•27/10/2025 08:00 Прагматизм, приносящий результат. Тандем Аллегри и «Милана» взял курс на скудетто

Футбол•23/10/2025 12:05 Ставка на прагматизм: почему «Ноттингем Форест» выбрал Дайча вместо Манчини и Силвы

Футбол•21/10/2025 10:43 39 дней хаоса: почему Эндж Постекоглу не прижился в «Ноттингем Форест»

Главные темы сейчас

Футбол•Сегодня 16:28 От Даумана до Ямаля: десять самых юных игроков в истории Лиги чемпионов

Футбол•Сегодня 14:05 От инстинктов к алгоритмам: как эволюция футбола добралась и до вратарей

Футбол•Сегодня 17:11 Испытание характером: как Родри может вернуть форму уровня «Золотого мяча»

Футбол•Вчера 13:41 Как выбрать тренера? Репутация, момент и интуиция решают всё

Футбол•Вчера 19:32 Легендарный «Коротышка»: как Ромарио доказал всем, что размер вообще не имеет значения

Выбор читателей

Футбол•02/11/2025 23:16 «Краснодар» чуть не подарил ничью «Спартаку»: чемпиону пришлось отбиваться после двух удалений

Футбол•Вчера 01:07 Куртуа не смог спасти «Реал»: «Ливерпуль» возвращает уверенность в Лиге Чемпионов

Футбол•03/11/2025 23:17 Трансферный дайджест. 27 октября — 3 ноября

Футбол•31/10/2025 16:45 Умный — не значит волшебник: Спаллетти сделает «Ювентус» лучше, но не спасет его в одиночку

Хоккей•03/11/2025 09:45 Неделя КХЛ: «Ак Барс» вышел на 1-е место на Востоке, «Салават Юлаев» вернулся в борьбу за топ-8

Самое интересное

Бои•24/10/2025 12:10 Кормье в 39 лет чемпион UFC, а Фергюсон в 35 уже — все. Почему пик тяжеловесов самый долгий?

Футбол•23/10/2025 18:37 Звездный инкубатор: Узун, Ларссон и еще четыре игрока «Айнтрахта», которые уже на радаре топ-клубов

Футбол•22/10/2025 18:12 От фаворита на «Золотой мяч» до скамейки «Реала»: тревожная история Винисиуса

Футбол•22/10/2025 17:18 От Лестера до Леверкузена: как «Мьельбю» вошел в клуб самых неожиданных чемпионов