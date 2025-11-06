6 ноября в Глазго состоится поединок 4-го тура Лиги Европы, в котором «Рейнджерс» примет «Рому». Начало встречи в 23:00 мск.
Обе команды остро нуждаются в очках. «Рейнджерс» проиграл все три стартовых матча и чтобы покинуть дно таблицы, хозяевам нужно побеждать. «Рома» также будет настроена на 3 пункта, так как уступила подряд «Лиллю» и «Виктории» Пльзень.
В нынешнем сезоне римский клуб хорошо показывает себя в выездных матчах и за 6 встреч потерпел только одно поражение при 5 победах. Сможет ли «Рома» увезти важные для себя 3 очка из Глазго?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.83.
- Букмекеры видят в роли фаворита «Рому», котировки на победу составляют 5.80 и 1.63.
- Искусственный интеллект поставил на победу «Ромы» с результатом 2:0.
Трансляция матча
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.