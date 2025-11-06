Форвард турецкого «Галатасарая» Виктор Осимхен рассказал об амбициях своего клуба после разгромной победы в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Аяксом» (3:0).

Виктор Осимхен globallookpress.com

«У нас есть цель. Мы знаем, чего хотим, и мы знаем, какой уровень игры вам нужен в Лиге чемпионов. Мы хотим соответствовать элите. Это будет нелегко, но мы будем продвигаться шаг за шагом. У нас есть индивидуальные качества, которые могут принести пользу команде», — цитирует 26-летнего нигерийца сайт стамбульского клуба.

В этом матче нигерийский форвард оформил хет-трик, забив все голы своей команды. После 4 туров «Галатасарай» с 9 очками располагается на пятой строчке в таблице турнира.