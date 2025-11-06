Знаменитый аргентинец Лионель Месси, выступающий сейчас в составе «Интер Майами», рассказал, что хочет просто получать удовольствие от футбола, а не анализировать, чего он добился за долгие годы в карьере.

Лионель Месси globallookpress.com

«Это не то, о чем я думал или беспокоился. Когда я уйду на пенсию, очевидно, что с годами я буду гораздо больше ценить все, что сделал в своей карьере, и то, чего достиг в профессиональном плане. Но сегодня самое время продолжать получать удовольствие и играть», — сказал 38-летний аргентинец на бизнес-конференции в Майами.

«К сожалению, в какой-то момент футбольная карьера заканчивается. Я хочу продолжать учиться... Для меня наступает что-то другое, другой мир, и постепенно я вовлекаюсь в это», — добавил нападающий «Интер Майами».

В этом сезоне на счету 38-летнего Месси 38 матчей, 35 забитых мячей и 18 голевых передач. Его новый контракт с «Интер Майами» будет действовать до декабря 2028 года.