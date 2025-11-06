«Манчестер Сити» одержал уверенную победу над дортмундской «Боруссией» (4:1) в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
В 1-м тайме «горожане» забил 2 гола. Отличились Фил Фоден на 22-й минуте и Эрлинг Холанн на 29-й минуте.
Во 2-м отрезке «Манчестер Сити» снова дважды отличились благодаря усилиям Фила Фодена на 57-й минуте и Райана Шерки на 90+1-й минуте.
Единственный гол у «Боруссии» Д забил Вальдемар Антон на 72-й минуте.
Результат матча
Манчестер СитиМанчестер4:1Боруссия ДДортмунд
1:0 Филип Фоден 22' 2:0 Эрлинг Холанд 29' 3:0 Филип Фоден 57' 3:1 Вальдемар Антон 72' 4:1 Райан Шерки 90+1'
Манчестер Сити: Джанлуиджи Доннарумма, Джон Стоунс, Йошко Гвардиол, Савиньо (Рубен Диаш 79'), Тейьяни Рейндерс (Райан Шерки 79'), Николас Гонсалес, Филип Фоден, Жереми Доку (Бернарду Силва 79'), Эрлинг Холанд (Омар Мармуш 86'), Матеус Нунес, Nico O'Reilly (Райан Айт Нури 86')
Боруссия Д: Грегор Кобель, Даниэль Свенссон, Юлиан Рюэрсон, Рами Бенсебаини (Эмре Джан 66'), Нико Шлоттербек, Вальдемар Антон, Карим Адейеми (Фабиу Силва 81'), Феликс Нмеча, Серу Гирасси (Джоб Беллингем 66'), Максимилиан Байер (Паскаль Грос 66'), Марсель Забитцер (Карни Чуквуэмека 66')
Жёлтые карточки: Савиньо 78', Nico O'Reilly 85' — Даниэль Свенссон 15'
После этого матча «Манчестер Сити» занимает 4-е место в таблице общего этапа Лиги чемпионов с 10-ю очками в активе. «Боруссия» Д — на 13-й строчке (7).