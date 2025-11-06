После этого матча «Манчестер Сити» занимает 4-е место в таблице общего этапа Лиги чемпионов с 10-ю очками в активе. «Боруссия» Д — на 13-й строчке (7).

Единственный гол у «Боруссии» Д забил Вальдемар Антон на 72-й минуте.

Во 2-м отрезке «Манчестер Сити» снова дважды отличились благодаря усилиям Фила Фодена на 57-й минуте и Райана Шерки на 90+1-й минуте.

В 1-м тайме «горожане» забил 2 гола. Отличились Фил Фоден на 22-й минуте и Эрлинг Холанн на 29-й минуте.

«Манчестер Сити» одержал уверенную победу над дортмундской «Боруссией» (4:1) в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

