6 ноября в Лондоне «Кристал Пэлас» примет АЗ в рамках поединка 4-го тура Лиги конференций УЕФА. Игра пройдет на «Селлхерст Парк» и начнется в 23:00 мск.
Команды показали одинаковые результаты на старте розыгрыша. «Кристал Пэлас» победил «Динамо» Киев и проиграл кипрскому АЕКу. АЗ после поражения от АЕКа победил «Слован». Таким образом, оппоненты имеют по 3 очка.
Обе команды сейчас на подъеме. «Пэлас» обыграл «Ливерпуль» и «Брентфорд» в Англии, АЗ имеет 5 побед подряд во всех турнирах. При этом для гостей может стать проблемой «Селлхерст Парк». Здесь «орлы» крайне редко проигрывают. Со старта сезона хозяева уступили лишь однажды.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.80.
- Букмекеры предложили такие котировки: 1.35 на победу «Кристал Пэлас» и 7.40 на победу АЗ.
- Искусственный интеллект сделал ставку на победу АЗ с минимальным результатом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Кристал Пэлас» — АЗ смотрите на LiveCup.Run.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.