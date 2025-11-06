6 ноября в Лондоне «Кристал Пэлас» примет АЗ в рамках поединка 4-го тура Лиги конференций УЕФА. Игра пройдет на «Селлхерст Парк» и начнется в 23:00 мск.

Команды показали одинаковые результаты на старте розыгрыша. «Кристал Пэлас» победил «Динамо» Киев и проиграл кипрскому АЕКу. АЗ после поражения от АЕКа победил «Слован». Таким образом, оппоненты имеют по 3 очка.

Обе команды сейчас на подъеме. «Пэлас» обыграл «Ливерпуль» и «Брентфорд» в Англии, АЗ имеет 5 побед подряд во всех турнирах. При этом для гостей может стать проблемой «Селлхерст Парк». Здесь «орлы» крайне редко проигрывают. Со старта сезона хозяева уступили лишь однажды.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры предложили такие котировки: 1.35 на победу «Кристал Пэлас» и 7.40 на победу АЗ.

Искусственный интеллект сделал ставку на победу АЗ с минимальным результатом 1:0.

Трансляция матча

