прогноз на матч КХЛ, ставка за 1.80

«Кристал Пэлас» из Англии сыграет дома против АЗ из Нидерландов в 3-м туре основного этапа Лиги конференций. Поединок пройдёт 6 ноября, начало — в 23:00 по мск.

«Кристал Пэлас»

Турнирная таблица: «Кристал Пэлас» в основном этапе Лиги конференций занимает 16 место, набрав 3 очка. В двух турах английский клуб одержал одну победу и в одном поединке потерпел поражение.

Последние матчи: «Кристал Пэлас» одержал победу над киевским «Динамо» (2:0). В составе англичан голами отметились Муньос и Нкетиа. В рамках второго тура Лиги конференций клуб АПЛ с минимальным счетом уступил кипрскому АЕКу (0:1).

Не сыграют: С травмой колена в лазарете команды Шейх Дукоре и Чади Риад. У Вальтера Бенитеса — травма пальца, а у Кейлеба Кпоры — травма спины.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: В английской Премьер-лиге у «Кристал Пэлас» обстоят дела лучше, чем в еврокубках. «Чайки» одержали две победы подряд над «Ливерпулем» (3:0) и «Брентфордом» (2:0).

АЗ

Турнирная таблица: АЗ в основном этапе Лиги конференций расположился на 21 месте. «Алкмар» одержал одну победу и потерпел одно поражение.

Последние матчи: В матче 1-го тура Лиги конференций АЗ с крупным счетом проиграл киприотам из АЕК Ларнака (0:4). Однако во втором туре еврокубка команда из Нидерландов с минимальным счетом выиграла у «Слована» (1:0).

Не сыграют: Игру из-за травмы пропустят Сейя Майкума и Трой Парротт.

Состояние команды: АЗ выдает победную серию из пяти матчей, «Алкмар» нанес поражения «Спарте» (1:0), «Утрехту» (4:1), «Аяксу» (2:0) и «Телстару» (2:1).

Статистика для ставок

«Кристал Пэлас» занимает 16 место в Лиге конференций

АЗ занимает 21 место в Лиге конференций

АЗ и «Кристал Пэлас» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Кристал Пэлас» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.60, а победа АЗ — в 6.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.60 и 2.35.

Прогноз: Обе команды показывают атакующий футбол и часто забивают, не исключаем, что «Кристал Пэлас» и АЗ забьют друг другу в предстоящем поединке.

1.80 Обе забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Кристал Пэлас» — АЗ принесёт чистый выигрыш 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.

Прогноз: В среднем в играх с участием «Кристал Пэлас» и АЗ забивается около трёх мячей.

1.90 ТБ 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Кристал Пэлас» — АЗ принесёт чистый выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.90.