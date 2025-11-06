«Кристал Пэлас» из Англии сыграет дома против АЗ из Нидерландов в 3-м туре основного этапа Лиги конференций. Поединок пройдёт 6 ноября, начало — в 23:00 по мск.
«Кристал Пэлас»
Турнирная таблица: «Кристал Пэлас» в основном этапе Лиги конференций занимает 16 место, набрав 3 очка. В двух турах английский клуб одержал одну победу и в одном поединке потерпел поражение.
Последние матчи: «Кристал Пэлас» одержал победу над киевским «Динамо» (2:0). В составе англичан голами отметились Муньос и Нкетиа. В рамках второго тура Лиги конференций клуб АПЛ с минимальным счетом уступил кипрскому АЕКу (0:1).
Не сыграют: С травмой колена в лазарете команды Шейх Дукоре и Чади Риад. У Вальтера Бенитеса — травма пальца, а у Кейлеба Кпоры — травма спины.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: В английской Премьер-лиге у «Кристал Пэлас» обстоят дела лучше, чем в еврокубках. «Чайки» одержали две победы подряд над «Ливерпулем» (3:0) и «Брентфордом» (2:0).
АЗ
Турнирная таблица: АЗ в основном этапе Лиги конференций расположился на 21 месте. «Алкмар» одержал одну победу и потерпел одно поражение.
Последние матчи: В матче 1-го тура Лиги конференций АЗ с крупным счетом проиграл киприотам из АЕК Ларнака (0:4). Однако во втором туре еврокубка команда из Нидерландов с минимальным счетом выиграла у «Слована» (1:0).
Не сыграют: Игру из-за травмы пропустят Сейя Майкума и Трой Парротт.
Состояние команды: АЗ выдает победную серию из пяти матчей, «Алкмар» нанес поражения «Спарте» (1:0), «Утрехту» (4:1), «Аяксу» (2:0) и «Телстару» (2:1).
Статистика для ставок
- «Кристал Пэлас» занимает 16 место в Лиге конференций
- АЗ занимает 21 место в Лиге конференций
- АЗ и «Кристал Пэлас» ранее в еврокубках не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Кристал Пэлас» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.60, а победа АЗ — в 6.60.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.60 и 2.35.
Прогноз: Обе команды показывают атакующий футбол и часто забивают, не исключаем, что «Кристал Пэлас» и АЗ забьют друг другу в предстоящем поединке.
Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.
Прогноз: В среднем в играх с участием «Кристал Пэлас» и АЗ забивается около трёх мячей.
Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.90.