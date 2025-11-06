«Кристал Пэлас» из Англии сыграет дома против АЗ из Нидерландов в 3-м туре основного этапа Лиги конференций. Поединок пройдёт 6 ноября, начало — в 23:00 по мск.

Василий Рошкован

«Кристал Пэлас»

Турнирная таблица: «Кристал Пэлас» в основном этапе Лиги конференций занимает 16 место, набрав 3 очка.  В двух турах английский клуб одержал одну победу и в одном поединке потерпел поражение.

Последние матчи: «Кристал Пэлас» одержал победу над киевским «Динамо» (2:0).  В составе англичан голами отметились Муньос и Нкетиа.  В рамках второго тура Лиги конференций клуб АПЛ с минимальным счетом уступил кипрскому АЕКу (0:1).

Не сыграют: С травмой колена в лазарете команды Шейх Дукоре и Чади Риад.  У Вальтера Бенитеса — травма пальца, а у Кейлеба Кпоры — травма спины.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: В английской Премьер-лиге у «Кристал Пэлас» обстоят дела лучше, чем в еврокубках.  «Чайки» одержали две победы подряд над «Ливерпулем» (3:0) и «Брентфордом» (2:0).

АЗ

Турнирная таблица: АЗ в основном этапе Лиги конференций расположился на 21 месте.  «Алкмар» одержал одну победу и потерпел одно поражение.

Последние матчи: В матче 1-го тура Лиги конференций АЗ с крупным счетом проиграл киприотам из АЕК Ларнака (0:4).  Однако во втором туре еврокубка команда из Нидерландов с минимальным счетом выиграла у «Слована» (1:0).

Не сыграют: Игру из-за травмы пропустят Сейя Майкума и Трой Парротт.

Состояние команды: АЗ выдает победную серию из пяти матчей, «Алкмар» нанес поражения «Спарте» (1:0), «Утрехту» (4:1), «Аяксу» (2:0) и «Телстару» (2:1).

Статистика для ставок

  • «Кристал Пэлас» занимает 16 место в Лиге конференций
  • АЗ занимает 21 место в Лиге конференций
  • АЗ и «Кристал Пэлас» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Кристал Пэлас» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45.  Ничья оценена в 4.60, а победа АЗ — в 6.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.60 и 2.35.

Прогноз: Обе команды показывают атакующий футбол и часто забивают, не исключаем, что «Кристал Пэлас» и АЗ забьют друг другу в предстоящем поединке.

1.80Обе забьютСтавка на матч #1Поставить
Сделанная ставка 1000  с коэффициентом 1.80 на матч «Кристал Пэлас» — АЗ  принесёт чистый выигрыш 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.

Прогноз: В среднем в играх с участием «Кристал Пэлас» и АЗ забивается около трёх мячей.

1.90ТБ 3Ставка на матч #2Поставить
Сделанная ставка 1000  с коэффициентом 1.90 на матч «Кристал Пэлас» — АЗ  принесёт чистый выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом  1.90.