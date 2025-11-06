Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко рассказал, что клуб готов внимательно рассмотреть предложения от европейских команд, если они поступят в адрес Алексея Батракова.

Алексей Батраков globallookpress.com

«В первую очередь все должны обращать внимание на футбольные качества игрока. Физические данные — это важно, но все игроки растут. А игровые качества у Алексея были видны сразу. Плюс характер. Рад, что мы заранее интегрировали его в основную команду. А теперь он оправдывает все надежды и даже больше.

Мы будем готовы обсуждать по Батракову, когда в клуб придет официальное предложение. Такого сейчас нет, только далекие разговоры. В данный момент мы вместе сфокусированы на достижении результатов команды.

Я пока не могу озвучивать его детали договора. Но контракт составлен таким образом, чтобы он был выгоден и клубу, и игроку. Цена Батракова? Не хочу оценивать», — сказал Леонченко «СЭ».

Несколько дней назад стало известно об интересе к 20-летнему Батракову со стороны «ПСЖ». В этом году хавбек сыграл 18 матчей за «Локомотив», забил 12 мячей и сделал 3 голевые передачи. На портале Transfermarkt его сейчас оценивают в 23 млн евро.