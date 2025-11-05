Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о поражении своей команды в первом матче 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ против московского «Динамо» (1:3).

Сергей Семак — главный тренер «Зенита» globallookpress.com

«Настоящий кубковый матч. Понятно, что он двухраундовый, тем не менее накал и эмоции сегодня присутствовали. Первый тайм мы сыграли ниже своих возможностей. Особенно это касается создания голевых моментов. Во втором тайме в этом компоненте лучше играли. Были голевые моменты, но не забили и в обороне показали не самую лучшую игру. Много ошибались и пропустили мячи.

Доволен ли игрой Александра Соболева? По движению и старанию он сегодня провел неплохой матч», — сказал Семак «Матч ТВ».

Ответный поединок между этими командами состоится 27-го ноября в Москве. Начало игры — в 20:30 по мск.