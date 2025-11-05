В матче четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов «Олимпиакос» и ПСВ сыграли вничью со счетом 1:1.
Открыл счет Желсон Мартинш на 17-й минуте, а сравнял его Рикардо Пепи на 90+3-й минуте.
Результат матча
ОлимпиакосПирей1:0ПСВЭйндховен
1:0 Желсон Мартинш 17'
Олимпиакос: Константинос Цолакис, Родинеи, Панайотис Рецос, Лоренцо Пирола, Франсиско Ортега, Дани Гарсия, Христос Музакитис, Франциско Мачадо (Мехди Тареми 73'), Даниэл Поденсе (Жоау да Кошта 84'), Желсон Мартинш, Айюб Эль-Кааби (Лоренсо Шипиони 83')
ПСВ: Матей Коварж, Анасс Салах-Эддин (Пауль Ваннер 67'), Ярек Гасёровский, Серджино Дест, Иван Перишич (Эсмир Байрактаревич 68'), Гус Тиль (Рикардо Пепи 58'), Джой Веерман, Мауро Жуниор, Исмаэль Сайбари (Мирон Боадю 84'), Йерди Схаутен, Деннис Ман (Коухаиб Дриош 58')
Жёлтые карточки: Лоренсо Шипиони 89' — Иван Перишич 63'
«Олимпиакос» набрал 2 очка и поднялся на 31-е место в турнирной таблице. У ПСВ теперь 5 баллов и 17-я строчка.