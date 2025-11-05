В активе «Ювентуса» теперь всего 3 очка и 24-е место в турнирной таблице. У «Спортинга» же 7 баллов и 10-я строчка.

На гол Максимилиано Араухо хозяева ответили точным ударом Душана Влаховича . Оба мяча были забиты в первом тайме.

В матче четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов «Ювентус» и «Спортинг» сыграли вничью 1:1.

