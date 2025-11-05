В матче четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов «Ювентус» и «Спортинг» сыграли вничью 1:1.
На гол Максимилиано Араухо хозяева ответили точным ударом Душана Влаховича. Оба мяча были забиты в первом тайме.
Результат матча
ЮвентусТурин1:1СпортингЛиссабон
0:1 Максимилиано Араухо 12' 1:1 Душан Влахович 34'
Ювентус: Микеле Ди Грегорио, Пьер Калюлю, Федерико Гатти, Андреа Камбьязо, Теун Коопмейнерс, Уэстон Маккенни, Мануэль Локателли (Фабио Миретти 83'), Хефрен Тюрам (Филип Костич 72'), Шику Консейсау (Эдон Жегрова 72'), Кенан Йылдыз (Джонатан Дэвид 87'), Душан Влахович
Спортинг: Руи Силва, Гонсалу Инасиу, Усман Дьоманде, Георгиос Ваяннидис, Педро Гонсалвес (Хидемаса Морита 82'), Жеовани Кенда (Джени Катамо 67'), Жоау Симоэш, Мортен Юльманн, Максимилиано Араухо, Фотис Иоаннидис (Луис Суарес 72'), Франсиску Тринкан
Жёлтые карточки: Хефрен Тюрам 24', Андреа Камбьязо 27' — Педро Гонсалвес 33', Максимилиано Араухо 61', Мортен Юльманн 74'
В активе «Ювентуса» теперь всего 3 очка и 24-е место в турнирной таблице. У «Спортинга» же 7 баллов и 10-я строчка.