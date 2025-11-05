Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик может покинуть клуб по завершении сезона. Об этом сообщает ABC.

По данным источника, немецкий специалист уже уведомил свой тренерский штаб о намерении уйти летом. Причинами называют накопившуюся усталость и разочарование внутренними процессами в клубе.

Флик недоволен отношением к работе со стороны ряда игроков, а также ощущает недостаток поддержки со стороны руководства. По его мнению, ему не дают в полной мере реализовать задуманный проект. Официальных комментариев от «Барселоны» на данный момент нет.

После 11 туров Ла Лиги «Барса» занимает второе место, набрав 25 очков и отставая от лидирующего мадридского «Реала» на пять баллов.