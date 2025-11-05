Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик﻿ не планирует покидать клуб.

Несмотря на ранее появившиеся сообщения о его желании уйти летом из-за усталости и разочарования некоторыми игроками, журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг опроверг эту информацию, отметив, что Флик счастлив в «Барсе» и намерен продолжать работу в этом проекте.

Контракт немецкого специалиста с клубом рассчитан до 2027 года, и стороны уже достигли договоренности о продлении соглашения до этого срока. Флик работает в «Барселоне» с 2024. В первом сезоне команда под его руководством смогла одержать победы в Ла Лиге, Кубке Испании и Суперкубке.