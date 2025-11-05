Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик в преддверии матча 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Брюгге» поделился ожиданиями от поединка.

«У них есть высокие игроки — выше, чем у нас. Но это не проблема, главное — настрой. Это не станет помехой. Думаю, матч будет похож на тот, что мы играли недавно против "Эльче": будут хорошие моменты и не очень. Для них важно играть дома, и они захотят провести хороший матч», — приводит слова Флика Marca.

Игра пройдет 5 ноября в Брюгге на стадионе «Ян Брейдл». «Барселона» занимает в Лиге чемпионов 12-е место с шестью очками. «Брюгге» в трех первых турах смог набрать три очка, разгромив «Монако» в первом матче (4:1).