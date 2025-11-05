Нападающий «Ромы» Пауло Дибала пропустит около трех недель из-за травмы бедра. Повреждение было получено во время исполнения пенальти в матче с «Миланом» (0:1). Аргентинский футболист был заменен на 84-й минуте.

Пауло Дибала globallookpress.com

По результатам обследования у Дибалы диагностирован разрыв двуглавой мышцы задней поверхности бедра средней степени тяжести. Лечение уже началось, а период восстановления составит примерно три недели, как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

В текущем сезоне Дибала провел девять матчей за «Рому», забил два гола и отдал одну результативную передачу. Травма стала серьезной потерей для команды Джанпьеро Гасперини, которая занимает третье место в Серии А после десяти туров.​