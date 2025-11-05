Министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что системы паспорта болельщика (Fan ID) продолжит использоваться в ближайшем будущем и никаких изменений не предвидится.

Михаил Дегтярев
Михаил Дегтярев globallookpress.com

«Стратегию РПЛ мы обсуждали недавно в Москве.  Уверен, ещё не раз будут наши встречи.  Совместно с футбольным сообществом пришло время внести изменения в футболе.  Приоритет — развитие детско-юношеских школ.  Надо действовать сообща, успехи уже есть.  Клубы РПЛ отправили на развитие молодых игроков 15 млрд рублей.  Хорошая сумма, но маловато.  Доля молодых игроков достигла 8%.  Молодцы, так держать!

Отмечу рост интереса болельщиков.  Хороший результат.  Что касается Fan ID, никакой отмены не будет в целях безопасности.  Оно будет укрепляться и расширяться на новые стадионы и матчи, чемпионаты и Кубки.  Дискуссии можно оставить», — цитирует Дегтярева «Чемпионат».

Система Fan ID была введена в России с 1 июня 2022 года и используется на матчах РПЛ, а также Суперкубке России.