Министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что системы паспорта болельщика (Fan ID) продолжит использоваться в ближайшем будущем и никаких изменений не предвидится.

Михаил Дегтярев globallookpress.com

«Стратегию РПЛ мы обсуждали недавно в Москве. Уверен, ещё не раз будут наши встречи. Совместно с футбольным сообществом пришло время внести изменения в футболе. Приоритет — развитие детско-юношеских школ. Надо действовать сообща, успехи уже есть. Клубы РПЛ отправили на развитие молодых игроков 15 млрд рублей. Хорошая сумма, но маловато. Доля молодых игроков достигла 8%. Молодцы, так держать!

Отмечу рост интереса болельщиков. Хороший результат. Что касается Fan ID, никакой отмены не будет в целях безопасности. Оно будет укрепляться и расширяться на новые стадионы и матчи, чемпионаты и Кубки. Дискуссии можно оставить», — цитирует Дегтярева «Чемпионат».

Система Fan ID была введена в России с 1 июня 2022 года и используется на матчах РПЛ, а также Суперкубке России.