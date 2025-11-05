Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался о поражении своей команды в 1-м матче четвертьфинала Кубка России Пути РПЛ против махачкалинского «Динамо» (0:1).

Фабио Челестини — главный тренер ЦСКА globallookpress.com

«Мы за 95 минут не ударили по воротам. Мы не провели матч на хорошем уровне с точки зрения техники, тактики и физики. Сегодня мы заслужили проиграть с 1‑й по 95‑ю минуту. Сейчас нам необходимо перевернуть игру.

У многих игроков была возможность продемонстрировать, что они могут конкурировать за стартовый состав. Сегодня для нас был тяжелый матч. Нужно проанализировать со спокойной головой и принять лучшие решения для ответной игры», — сказал Челестини «Матч ТВ».

Ответная игра между ЦСКА и махачкалинским «Динамо» в рамках 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ состоится 26-го ноября в Москве.