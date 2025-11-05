Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о матче против «Славии» (3:0).

Микель Артета globallookpress.com

«Это был сложный матч. "Славия" играет очень интенсивно, вертикально, и она в своем деле очень хороша.

Мы очень эффективно использовали созданные моменты, не позволили сопернику создать ни одного голевого момента и в целом очень хорошо провели вечер.

Нам не хватало Дьекереша, как и других наших нападающих. Микель Мерино взял игру на себя, забил два гола и показал отличное выступление», — цитирует Артету официальный сайт УЕФА.

Благодаря этой победе «Арсенал» вышел на первое место в турнирной таблице Лиги чемпионов.