«Галатасарай» оказался сильнее «Аякса» в матче 4-го тура Лиги чемпионов — 3:0.
Счет в матче открыл Виктор Осимхен на 59-й минуте встречи. Нигериец удвоил преимущество гостей на 66-й минуте, реализовав пенальти. На 78-й минуте вновь Осимхен реализовал пенальти.
Результат матча
АяксАмстердам0:3ГалатасарайСтамбул
0:1 Виктор Осимхен 59' 0:2 Виктор Осимхен 66' пен. 0:3 Виктор Осимхен 78' пен.
Аякс: Ремко Пасвер, Антон Гоэи, Йосип Шутало, Юри Бас, Овен Вейндал (Джералд Алдерс 46'), Жорти Мокио (Джеймс Макконнелл 79'), Дави Классен, Юри Регер (Киан Фитц-Джим 71'), Оскар Глоч, Мика Годтс (Rayane Bounida 71'), Ваутер Вегорст
Галатасарай: Угурджан Чакыр, Исмаил Якобс (Кан Айхан 86'), Абдюлькерим Бардакджи, Давинсон Санчес, Уилфрид Синго, Роланд Шаллаи, Габриэл Сара (Baris Alper Yilmaz 46'), Лерой Зане, Марио Лемина (Эрен Эврен Эльмалы 86'), Лукас Торрейра (Беркан Кутлу 90'), Виктор Осимхен (Мауро Икарди 81')
Жёлтые карточки: Жорти Мокио 4' (Аякс), Антон Гоэи 38' (Аякс), Дави Классен 75' (Аякс), Джеймс Макконнелл 85' (Аякс)
«Аякс» остается ожним из двух клубов в Лиге чемпионов, не набравший ни одного очка и занимающий 36-е месте в таблице. «Галатасарай» с 9 баллами занимает 9-ю позицию.