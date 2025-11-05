прогноз на матч Лиги чемпионов, ставка за 2.12

5 ноября в 4-м туре основного этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Аякс» и «Галатасарай». Начало игры — в 23:00 мск.

«Аякс»

Турнирное положение: Амстердамцы стартовали крайне слабо. Команда находится на 36 месте турнирной таблицы основного раунда Лиги чемпионов.

При этом «Аякс» не набрал ни одного очка в трёх стартовых турах главного турнира Европы. А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Амстердамцы не смогли одолеть «Херенвен» (1:1).

До того команда сумела переиграть «Твенте» (3:2). А вот поединок с «Челси» завершился зычной коллизией (1:5).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Аякс» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 13.

Не сыграют: Стевен Бергейс, Каспер Дольберг — травмированы. Кеннет Тейлор — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: Амстердамцы нынче не блещут стабильностью результатов. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.

Причем «Аякс» традиционно сложно противостоит «Галатасараю». В трёх очных поединках команда добыла одну победу при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Амстердамцы намерены оттолкнуться от дна таблицы.

«Галатасарай»

Турнирное положение: Стамбульцы в Лиге чемпионов выглядят довольно симпатично. Команда ныне пребывает на 14 месте турнирной таблицы.

Причем «Галатасарай» в 3 стартовых матчах набрал 6 зачётных балла. При этом команда сумела отличиться 5 забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Стамбульцы не смогли одолеть «Трабзонспор» (0:0).

До того команда нанесла поражение «Гёзтепе» (3:1). А вот чуть ранее она сумела переиграть «Будё-Глимт» (3:1).

При этом «Галатасарай» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Илкай Гюндоган — травмирован.

Состояние команды: Стамбульцы нынче пребывают на подъёме. Команда до последней ничьей победила 3 раза подряд.

При этом «Галатасарай» явно способен прибавить во всех компонентах. Да и Виктор Осимхен настрелял 3 мяча в Лиге чемпионов.

Стамбульцы в Лиге чемпионов в среднем пропускают 2 гола за матч. Да и отсутствие Илкая Гюндогана явно сказывается.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Стамбульцы вполне способны побороться за попадание в топ-8.

Статистика для ставок

«Галатасарай» до последней ничьей победил трижды кряду

Амстердамцы не уступили в 2 своих последних матчах

«Аякс» в Лиге чемпионов пропускает в среднем почти 3 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Галатасарай» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.12. Ничья оценена в 4.06, а победа оппонента — в скромные 3.12.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.46 и 2.75.

Прогноз: «Галатасарай» выглядит монолитнее соперника, и наверняка будет максимально активно атаковать.

Номинальные гости явно прибавят в плане реализации, да и «Аякс» нынче выглядит не столь выгодно.

2.12 П2 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.12 на матч «Аякс» — «Галатасарай» позволит вывести на карту выигрыш 1120₽, общая выплата — 2120₽

Ставка: Победа «Галатасарая» за 2.12.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.

2.15 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.15 на матч «Аякс» — «Галатасарай» принесёт чистый выигрыш 1150₽, общая выплата — 2150₽

Ставка: ТБ 3.5 за 2.15