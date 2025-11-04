Российский специалист Сергей Юран рассказал о причинах, по которым летом решил принять предложение «Серик Беледиеспора» из Первой лиги Турции. Напомним, недавно стало известно о его уходе из клуба.

Сергей Юран globallookpress.com

«Опасения были, но всегда, наверное, тренером и игроком движет спортивная составляющая, потому что много наслышан был о первом дивизионе турецком, много рассказывалось о серьёзной лиге, о качественных иностранцах. И меня как человека, который может уехать в Хабаровск работать, может уехать в ближнее зарубежье, сейчас было дальнее зарубежье, просто двигала спортивная составляющая. Себя проверить», — сказал Юран в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Юран возглавил команду в июле 2025 года. Под его руководством «Серик Беледиеспор» набрал 13 очков в 11 матчах Первой лиги.