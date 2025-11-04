Знаменитый российский тренер Юрий Семин рассказал, чего стоит ждать от главной игры 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов между «ПСЖ» с мюнхенской «Баварией», а также выделил сильные стороны каждого соперника.

Юрий Семин globallookpress.com

«Нас ждёт матч с серьёзной самоотдачей. Все самые сильные футболисты будут играть. "Бавария" давно не преподносила сюрпризы на международной арене, но в чемпионате они идут блестяще. А у "ПСЖ" во Франции дела потруднее, но состав всё же сильнее, команда увереннее. Интересный матч будет, предсказать победителя трудно.

"Бавария" играет ярко и по-новому: команда стала быстрее бежать, доставлять мяч в атаку, там очень сильные фланги. Но у "ПСЖ" есть Мендеш и Хакими, которые останавливали Ямаля и всех остальных. Мне кажется, что парижане сейчас сильнее», — сказал Семин «Чемпионату».

Встреча продет сегодня, 4 ноября, в 23:00 (мск). «ПСЖ» и «Бавария» лидируют в таблице с 9 очками.