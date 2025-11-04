Полузащитник «Рубина» и сборной Армении Угочукву Иву заявил, что казанский клуб является сильной командой, и футболисты надеются в ближайшее время набрать больше очков и подняться в турнирной таблице.
«Это футбол, ничего не случилось, два поражения — ничего. Мы хорошо играем в наш футбол, у нас сильная команда, мы верим, что наберем очки в ближайшее время. Нам нужно сохранять фокус и пытаться набирать еще больше очков», — сказал Иву в интервью ТАСС.
1 ноября «Рубин» дома сыграл вничью с московским «Динамо» — 0:0 в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги. Сейчас команда занимает седьмое место в таблице с 19 очками.